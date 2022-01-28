محمد بن راشد يستقبل حاكم عام أستراليا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم في مقر إكسبو 2020 دبي، الجنرال ديفيد هيرلي، حاكم عام أستراليا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وفرص تعزيزها في شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية، كما تناول اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضيف الإمارات مشيداً بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال.

وأشاد سموه بمشاركة أستراليا في إكسبو 2020 دبي، وجهودها في رسم ملامح المستقبل من خلال ما تقدمه خلال المعرض العالمي من ابتكارات في العديد من القطاعات لا سيما المجالات العلمية وحلول المستقبل، معرباً سموه عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور على صعيد التعاون الثنائي، وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لأستراليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأسترالية - الإماراتية، واستعداده التام لتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات العلمية، والتقنيات الخضراء، والسياحة بين البلدين.

وأشاد بالتنظيم المتميز للدورة الحالية من معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى قدرة دبي الفائقة على تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وما يمثله الحدث العالمي من فرصة مثالية لتلاقى الشعوب والبلدان والتعرف على الثقافات المختلفة، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية، بما فيها جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية وأزمة المناخ وغيرها من التحديات العالمية المشتركة.

حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر المحلية ووجهاء وأعيان دبي.