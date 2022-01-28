أحمد بن سعيد يلتقي رئيس شركة الخطوط الجوية الهولندية

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، ببيتر إلبرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، تقديراً لمسيرة KLM في دبي على مدار خمسين عاماً.



وأقام جناح هولندا في إكسبو 2020 دبي حفل استقبال حضره رواد المجتمع الدبلوماسي ومجتمع الأعمال في هولندا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة الاستدامة الهولندية ونخبة من كبار الشخصيات.



وزار إلبرز المقر الإقليمي لمجموعة أير فرانس-كيه إل إم في المنطقة الحرة بمطار دبي، حيث التقى فريق العمل في دبي، ووقع أول عقد لقدرات التوزيع الجديدة (NDC) مع مجموعة ساتجورو.



زيارة

وزار أيضاً قرية دبي للشحن، حيث التقى فريق الشحن بمجموعة «أير فرانس-كيه إل إم» وعدداً من كبار عملاء المجموعة. ووقع إلبرز عقدين آخرين لوقود الشحن المستدام (SAF) مع كل من شركة «فريت كير لخدمات الطيران المحدودة» و«إكسبو إيرلاين مانجمنت».



وقال بيتر إلبرز: «مرحباً بضيوف الحفل في جناح هولندا بإكسبو 2020 دبي.. تحتفل الخطوط الجوية الملكية الهولندية في عام 2022 بالذكرى السنوية الخمسين لإنجاز مهم يتمثل بإطلاق أول رحلة جوية إلى دبي. وهو سبب آخر لزيارة دبي في ظل استمرار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الخمسين وتنظيم معرض إكسبو 2020 دبي. وترتبط دولة الإمارات وهولندا بعلاقة متينة متنامية، تدعمها الخطوط الجوية الملكية الهولندية وتنعكس متانتها في الجناح الهولندي بإكسبو. وتمثل كل من دبي ودولة الإمارات ككل مراكز عالمية لقطاع الأعمال الدولي والطيران والضيافة، وقد أعجبت جداً بضخامة معرض إكسبو ومستوى تنظيمه. هذه الفعالية عرض طموح لجوانب الابتكار والاستدامة، التي تمثل رسالة عالمية تتبناها الخطوط الجوية الملكية الهولندية وتدعمها عبر شبكة مراكزها، بما في ذلك هنا في منطقة الشرق الأوسط».



وأطلقت KLM أولى رحلاتها إلى دبي في 5 أبريل 1972، بواقع رحلة أسبوعية واحدة عبر أثينا والظهران، على متن طائرة دوغلاس دي سي-8.



برنامج

وأطلقت KLM برنامج وقود الطيران المستدام (AFS) للشركات في عام 2012، ويضم البرنامج 16 شريكاً منهم بنك أيه بي إن آمرو ومجموعة شيفول الملكية وأركاديس. وتهدف KLM من خلال هذا البرنامج إلى ضمان شرائها وقوداً مصنّعاً بشكل مستدام، وباستخدام مواد خام لا يتسبب توفيرها في قطع الغابات أو إعاقة عمليات إنتاج الغذاء أو الإضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال. يذكر أيضاً أن KLM عضو في ائتلاف «سماء نظيفة من أجل المستقبل»، الذي تم تأسيسه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف ضمان توافر الوقود المستدام سعياً لتحقيق الهدف المتمثل بتشغيل رحلات جوية لا تسبب انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي. ويضم هذا الائتلاف، بالإضافة إلى KLM، نخبة من أبرز اللاعبين في قطاع الخطوط الجوية، ومنها مجموعة أيرباص، وشركة بوينغ، وشيفول، ونسته، وشيل، وسكاي آر إن جي، ومطار هيثرو.



وكانت KLM قد أعلنت أخيراً أنها ستبدأ بإضافة وقود الطيران المستدام بنسبة 0.5% إلى رحلاتها المغادرة من أمستردام. كما ستقدم لعملائها خيار شراء كمية إضافية من وقود الطيران المستدام.



تحفيز

وتهدف KLM بذلك إلى تحفيز سوق وقود الطيران المستدام، في ظل توقعات بتغير قطاع السفر مستقبلاً، والدور الحيوي الذي سيؤديه وقود الطيران المستدام في هذا التغيير. وبالإضافة إلى تجديد طائرات الأسطول ومواصلة الابتكار داخل الشركة وعلى مستوى القطاع، تلتزم KLM الإسهام بشكل ملموس في جهود انتقال الطاقة.