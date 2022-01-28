إكسبو 2020 دبي يحتفل بعام القهوة السعودية

المصدر: وام

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شهد جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي إقبالاً كبيراً علي فعالية "أسبوع القهوة السعودية" التي انطلقت في 25 وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

وسلط جناح السعودية الضوء على "عام القهوة السعودية 2022" الذي اختارته وزارة الثقافة، عبر فيلم قصير ربط القهوة بهوية وثقافة المملكة.

ويواكب الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي مبادرة "عام القهوة السعودية" عبر تنظيمه لفعالية "أسبوع القهوة السعودية"، متضمنة مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة بزوار إكسبو من كافة الأعمار، فضلاً عن العروض الحية التي تشهدها الساحة الخارجية للجناح، بهدف تعريف الزوار على أهمية هذه المبادرة ودورها في إبراز قيمة القهوة السعودية بوصفها من العناصر الرئيسة في الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بهوية المملكة.

وفي حديقة النخيل بجناح المملكة، نظّم مقهى "سرد" ورشة عمل حول تحضير القهوة السعودية عبر شرح عملي مفصل، حيث تختص كل منطقة من مناطق المملكة بطريقة إعداد خاصة، فيما تتدرج مذاقاتها المتدرجة بين القهوة ذات "الحمصة الفاتحة" ، المتوسطة أو القهوة الغامقة التي تتميز بها قهوة المنطقة الشمالية، وإلى جانب الشرح التفصيلي عن رحلة ثمرة البن الخولاني السعودي وصولاً إلى فنجان القهوة السعودي، تمّ عرض أنواع وأشكال الدلال بحسب المناطق، والمستمدة من البيئة السعودية.

ونجح الجناح السعودي عبر هذه الفعالية في جذب جمهور دولي متنوع، وتعريفه دلال القهوة السعودية وقيمتها الثقافية، كما نظّم الجناح بموازاة ذلك فعالية خاصة فتح المجال من خلالها لعدة دول لتقديم قهوتها الخاصة بجوار القهوة السعودية، خاصة الدول التي تشتهر بزراعة البن مثل هندوراس، وأستراليا، وكولومبيا، وبناما، وأثيوبيا حيث قامت كل دولة بالتعريف بأبرز ثمار البن لديها وطرق تحضيرها والأدوات المستخدمة في ذلك.

وتابع زوار الجناح، فيلماً قصيراً حول مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي تحتفي بعلاقة السعوديين بقهوتهم المميزة، والتي تعد رمزاً من رموز الكرم وحسن الضيافة، في الوقت الذي تتجلى فيه مكانة القهوة في المجتمع السعودي، في عدد أنواعها المختلفة، والذي يصل إلى أكثر من 13 نوعاً، لكل واحدة منها مذاقها ونكهاتها الخاصة، مع أداء الفرقة السعودية لفنون "الخبيتي" والليوة" ترحيبا بالزوار.

ويأتي أسبوع "القهوة السعودية" بمثابة بادرة احتفالية مواكبة لإعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ "عام القهوة السعودية" للاحتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، حيث تعكس المبادرة طبيعة العلاقة الفريدة بين القهوة السعودية والهوية السعودية، عبر التاريخ وفي جميع المناطق في المملكة، وذلك باعتبارها منتجاً ثقافياً بامتياز، يرتبط بمظاهر الكرم وحسن الضيافة التي عُرفت عن السعوديين بمختلف شرائحهم.