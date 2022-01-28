‌‎عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء أندورا في مقر إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي خافيير إسبوت زمورا رئيس وزراء إمارة أندورا وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي بحضور معالي ماريا أوباش فونت وزيرة خارجية أندورا.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأندورا وفرص تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة ، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي خافيير إسبوت زمورا مشاركة إمارة أندورا في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين وبناء شراكات مثمرة ومستدامة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي خافيير إسبوت زمورا رئيس وزراء أندورا ومعالي ماريا أوباش فونت وزيرة الخارجية مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع أندورا وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.