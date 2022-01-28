"إكسبو في أسبوع".. مستقبل التعليم والصحة في العالم يتصدران المشهد

المصدر: وام

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سلط "إكسبو 2020 دبي" الضوء على أهم التوجهات المستقبلية لقطاعي التعليم والصحة في العالم عبر مجموعة من الفعاليات التي شهدها الحدث العالمي خلال الأسبوع الجاري والتي ناقشت أبرز التحديات المحيطة بكلا القطاعين في الوقت الراهن خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه السادس عشر.

- التعليم

شهد إكسبو 2020 دبي احتفالا خاصا باليوم الدولي للتعليم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و"اليونسكو"، وذلك بمشاركة حشد من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الذين ناقشوا حركة التطوير المستقبلية الذي سيشهدها قطاع التعليم واستعرضوا التحديات التي تحيط بالنظم التعليمية حول العالم في ظل جائحة كورونا.

واستعرضت مجموعة من الرائدات في مجال التعليم وصانعات قرار قصص نجاحهن المختلفة وتبوئهن مناصب مرموقة في مجتمعاتهن، ومصادر إلهامهن، والتحديات والعقبات التي تغلبن عليها في مجالات حياتهن العملية، خلال جلسة نقاشية افتراضية، نظمها جناح المرأة بالتعاون مع الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي تحت عنوان "بطلات التعليم يفتحن مجالات جديدة".

ويضطلع «إكسبو 2020 دبي» بدور ريادي في مجال التعلم الحافل بالمرح والفائدة، حيث يقدم برنامج إكسبو للمدارس أربع جولات تتيح للطلبة فرصة الانطلاق في رحلات تعليمية في أرجاء مناطق الموضوعات الثلاث في الموقع /الفرص والتنقل والاستدامة/، فضلاً عن الأجنحة، التي تحفل بالتجارب المتوافقة مع المناهج الدراسية المتنوعة في مدارس دولة الإمارات.

- الصحة

انطلق أسبوع الصحة واللياقة في «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإلقاء الضوء على المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، ومناقشة أبرز القضايا الدولية وبحث سبل حلولها.

ويستعرض أسبوع الصحة واللياقة أحدث الابتكارات والتقنيات التي تبدّل مفهوم الصحة واللياقة عالمياً، حيث سيكون الحدث بمثابة منصة صحية عالمية لمختلف الجهات الفاعلة من أجل التواصل والعمل نحو تصميم مجتمع عالمي أكثر صحة وسعادة.

واحتفى أسبوع الصحة واللياقة بالأبطال المجهولين أثناء جائحة كوفيد-19 في جناح الاستدامة خلال جلسة خصصت لمشاركة قصصهم المجهولة وإعطاء لحظة التقدير والامتنان لهم في جميع أنحاء العالم.

- مجلس الأعمال الروسي العربي

عقد في مركز دبي للمعارض بـ "إكسبو 2020 دبي" منتدى مجلس الأعمال الروسي- العربي، الذي بحث سبل الارتقاء بالشراكة بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار.

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في المنتدى إلى أن حجم التبادل السلعي غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 بلغ 5.1 مليار دولار محققاً قفزة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة في 2020 وبنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2019.

ولفت إلى أن دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، إذ تستحوذ على 55 % من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع روسيا، كما تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لروسيا على المستوى العربي.

- إدارة المشاريع

ناقش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السابعة التي عقدت في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي مفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع في كافة المجالات والتخصصات، مثل القيادة الملهمة، وإدارة المشاريع في الاقتصاد المشترك، والتفكير التصميمي وإدارة المشاريع المرنة، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع.

وتضمنت أعمال المنتدى 6 دورات متقدمة، وأكثر من 30 جلسة شارك بها أكثر من 40 متحدثا لمناقشة عدداً من المحاور المتنوِّعة منها إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة، وإدارة فوائد المشاريع، وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والذكاء الاصطناعي، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية والتحوّل الديناميكي، الذي يركّز على الانسان.

- زوار

سجّل إكسبو 2020 دبي 10,836,389 زيارة، حتى يوم 24 يناير الجاري، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية للحدث العالمي حاجز الـ 72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة عبر "لايف من إكسبو"، فضلا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق.

- أيام وطنية

احتفل عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي بأيامها الوطنية، حيث شهد الحدث العالمي الاحتفال باليوم الوطني لكل من جمهورية السلفادور وجمهورية سنغافورة ودوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة كمبوديا وجمهورية سلوفاكيا.

- أساطير "ريال مدريد"

استضاف إكسبو 2020 دبي فعالية "أساطير ريال مدريد" التي أقيمت في مركز الرياضة واللياقة البدنية في منطقة التنقل، بحضور روبرتو كارلوس وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا الذي لعب للملكي بين 2004 و2006 ثم بين 2009 و2016.

وحظي الزوار بفرصة الفوز بقمصان فريق ريال مدريد الموقعة من قبل اللاعبين، وجوائز أخرى، قدمتها "طيران الإمارات" شريك الطيران الرسمي لـ إكسبو 2020 دبي، والراعي لفريق ريال مدريد، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الأوروبية، والمتوج بـ13 لقباً في دوري أبطال أوروبا.