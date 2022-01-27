2 فبراير انطلاق مهرجان الأخوة الإنسانية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش انطلاق مهرجان الأخوة الإنسانية في إكسبو 2020 دبي في الثاني من فبراير المقبل وتستمر أنشطته المحلية والعربية والدولية على مدى 5 أيام بمشاركة دولية بارزة.

وأكد معاليه أن المهرجان الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يركز هذا العام على تعزيز الجهود الدولية من أجل الإنسانية في كل مكان وقال إن الوزارة تستهدف أن يحمل المهرجان رسائل واضحة إلى المجتمعين الدولي والمحلي و التركيز على أن الإمارات التي بذلت جهودا كبيرة منذ تأسيسها وحتى اليوم لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محليا وعالميا تواصل جهودها لإعلاء القيم الإنسانية في كل مكان بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم واصفا المهرجان بأنه سيكون فرصة جيدة لتفعيل دور التحالف الدولي للتسامح على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه لاستعدادات وزارة التسامح والتعايش لهذا الحدث الدولي المهم وما يضمه من أنشطة وبرامج وفعاليات تركز على إيصال رسائل المهرجان إلى الأطفال والشباب والمجتمعين المحلي والدولي بكل مكوناته وفئاته وكذلك أنشطته الدولية والأنشطة التوعوية وورش العمل المتنوعة إضافة إلى الملتقيات والندوات المتنوعة.

ولم يغفل المهرجان الجانب الفني والإبداعي الذي يمكنه أن يحمل رسالته إلى الجميع بسهولة إضافة إلى أهمية خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم الإمارات و أهمية قضايا الأخوة الإنسانية على الصعيدين المحلي و الدولي.

و قال معاليه :" إننا كإماراتيين نشعر بالفخر و الاعتزاز لأن إقرار الأمم المتحدة ليوم عالمي للأخوة الإنسانية كان ثمرة الجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عمل على مدى سنوات لكي يجتمع العالم على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية بأبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019 لتكون بداية لعمل عالمي كبير من أجل الإنسان في كل مكان.

وعبر معاليه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل التحضير الجيد لهذا المهرجان كشريك رئيسي لوزارة التسامح والتعايش وهو ما يدل على عمق اهتمامها بقضايا الأخوة الإنسانية وأهمية أن تتحول إلى ثقافة عامة بين شعوب العالم.

و دعا معاليه وسائل الإعلام ومختلف فئات المجتمع كافة إلى متابعة أنشطة المهرجان على مدى أيامه الخمسة والإسهام بمداخلاتهم وأفكارهم خلال الجلسات النقاشية مؤكدا أن جميع الفعاليات ستبث مباشرة عبر موقع وزارة التسامح والتعايش ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحيتها أكدت وزارة التسامح والتعايش أن مهرجان الأخوة الإنسانية الذي ينطلق في إكسبو 2020 دبي سيستعرض ضمن فعالياته وأنشطته وبرامجه وندواته وورش العمل التي ينظمها والمعارض الفنية والفوتوغرافية الجهود الإماراتية التي بذلتها الدولة على مدى نصف قرن من الزمان وتم تتويجها بوثيقة الاخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبو ظبي عام 2019 كما أن القامات العالمية المشاركة في ندوات وبرامج المهرجان ستقدم رؤيتها حول دور التعاون الدولي من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لوثيقة الأخوة الإنسانية.

و أكدت وزارة التسامح و التعايش أن هذه المنتديات تستعرض قيم الأخوة الإنسانية تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك بحضور شخصيات محلية ودولية بارزة احتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية ويتم من خلالها استضافة ممثلين بارزين من الأزهر الشريف والفاتيكان ليطرح كل منهم رؤيته بوضوح حول طاولة مستديرة فيما يتعلق بالأخوة الإنسانية والتحالف العالمي للتسامح وقالت إن هذه المنتديات تعد بمثابة فرصة لإبراز جهود ودور التحالف العالمي للتسامح والإسهام في جهود تأسيس التحالف وتفعيله على أرض الواقع.

و أوضحت الوزارة أن المهرجان سينظم معارض فنية ترصد قيم الأخوة بريشة الفنانين التشكيليين المحليين والعالمين وتستمر على مدار 3 أيام واشمل أعمالا إبداعية تنتمي إلى الفن التشكيلي وفن التصوير الفوتوغرافي بمشاركة الشباب ومختلف فئات المجتمع ما يتيخ الفرصة للشباب والفنانين المشاركين لتشكيل رؤية إبداعية لتعزيز ثقافة الأخوة الإنسانية بالمجتمع والعالم .. مؤكدة أن المعارض سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجامعات ورابطة الفنانين التشكيليين والارشيف الوطني.

ونبهت الوزارة إلى أنه على مدار فترة المهرجان ستقوم المؤسسات الحكومية في الدولة بتنظيم أنشطة وفعاليات لتعزيز ثقافة الأخوة الإنسانية في إطار احتفائها باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وتزامنا مع أنشطة المهرجان بإكسبو 2020 على أن يتم تنظيمها داخل الجهات الحكومية وخارجها، لترسيخ الوعي وتفعيل مبادئ وثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية.

و نوهت إلى أنه سيتم عقد جلسات للعصف الذهني يشارك بها مجموعة من المؤسسات الاتحادية والمحلية تهدف الى تطوير مبادرة "الحكومة حاضنة للتسامح" والخروج بمقترحات وتوصيات تعزز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المؤسسات والمجتمع.

وأوضحت وزارة التسامح والتعايش أنها ستطلق حملة إعلامية على مدار فترة المهرجان تستهدف مختلف فئات المجتمع بمشاركة مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص، لنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتشمل توزيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بلغات مختلفة على زوار إكسبو والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى فيديو تعريفي بهذه الوثيقة بعدة لغات، فعالية على أن يتم إضاءة المباني الأيقونية بمبادئ وثيقة الاخوة الإنسانية، بالتعاون مع مختلف إمارات الدولة.

وستطلق وزارة التسامح والتعايش مجموعة من البرامج وورش العمل الخاصة بالشباب والأطفال لاسيما برنامج فارس الأخوة الصغير من خلال جلسة تفاعلية باللغة الانجليزية لتعريف الأطفال بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهم القيم التي نادت بها .

و تتضمن ورش العمل ثلاث ركائز أساسية هي التعارف، والحوار، والعمل المشترك من أجل عالم أفضل إضافة إلى ورشة عمل شبابية خاصة بالأخوة الإنسانية.

و تأتي هذه الورشة احتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية و تقدم لمجموعة من الشباب من عدة جنسيات، في سبيل ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية وشرح مفهوم التسامح في دولة الامارات بهدف تجسيد وإظهار مبادئ الوثيقة وتطبيق تلك القيم على أرض الواقع.