فيفا الإمارات 2021 .. إكسبو يستضيف الفعاليات الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية

المصدر: البيان، وام

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استضاف إكسبو 2020 دبي، الفعاليات الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية "فيفا الإمارات 2021 " على مدار ثلاثة أيام، ضمن ساحة الرياضة "Sports Arena" في المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وتأتي الفعاليات الترويجية كجزءٍ من الأنشطة التفاعلية التي أطلقتها اللجنة المنظمة للبطولة بهدف تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع بدولة الإمارات. وتواجدت الفعاليات ضمن إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأكبر الممتد لمدة 6 أشهر والمستقطب للزوار من جميع أنحاء العالم، بهدف تشجيع فئات المجتمع على التفاعل مع الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز نمط الحياة الرياضية والصحية إلى جانب الترويج للبطولة المرتقبة.

وأتيحت الفرصة الأولى من نوعها للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي.

وظهر الكأس لأول مرة في نسخة بطولة "كأس العالم للأندية" عام 2005 المقامة في طوكيو. كما شهدت الفعالية الترويجية ضمن إكسبو 2020 تقديم "ظبي"، التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية "فيفا الإمارات 2021 " المقدمة من علي بابا كلاود، بهدف التفاعل مع الأجيال الجديدة من عشاق كرة القدم. وتستمر رحلة "ظبي" في مختلف أنحاء الإمارات، ويمكن للجمهور متابعتها من خلال القنوات الرسمية للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية "فيفا الإمارات 2021 " وفق نظام خروج المغلوب بمشاركة سبعة أندية عالمية، وتنطلق منافساتها يوم الخميس 3 فبراير بلقاء يجمع نادي الجزيرة، ممثل الإمارات في البطولة، مع فريق إيه إس بيراي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

وتشمل قائمة الأندية المشاركة في المنافسات كُلّاً من أبطال القارات: نادي مونتيري المكسيكي ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم، ونادي تشيلسي الإنجليزي ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونادي بالميراس البرازيلي ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ونادي الهلال السعودي ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونادي الأهلي المصري ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.