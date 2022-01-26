حمدان بن محمد يشهد انطلاق الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: أحمد يحيى

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020دبي.

ويضم المنتدى ضمن أعماله 6 دورات متقدمة، وأكثر من 30 جلسة تشمل 3 كلمات رئيسة و4 جلسات متزامنة و5 جلسات حوارية، فيما سيشارك به أكثر من 40 متحدثا يناقشون عدداً من المحاور المتنوِّعة منها: (إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة)، (إدارة فوائد المشاريع)، (علم البيانات في إدارة المشاريع)، (الذكاء الاصطناعي)، (مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية) و(التحوّل الديناميكي، الذي يركّز على الانسان).

ويناقش المنتدى مفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع في كافة المجالات والتخصصات، مثل القيادة الملهمة، وإدارة المشاريع في الاقتصاد المشترك، والتفكير التصميمي وإدارة المشاريع المرنة، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، كما يناقش أيضاً مواضيع التحول المرن، وإدارة الفوائد، وعلم البيانات في إدارة المشاريع، والإدارة الرقمية، وإدارة مشاريع الفعاليات الكبيرة، ومستقبل التنقل الذكي، إضافة إلى إدارة المشاريع الهجينة، وإدارة الشركاء، وتطبيق