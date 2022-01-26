لا توقفوا الحفلة.. بلاك آيد بيز من إكسبو: مرحباً دبي

المصدر: البيان

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على أنغام "دونت ستَب ذا بارتي" (لا توقفوا الحفلة)، عمّت فرحة عارمة بين الجمهور المنتمي إلى مختلف الجنسيات من زوار إكسبو 2020 دبي، خلال حفل استثنائي لفرقة "بلاك آيد بيز" التي عمدت، ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، إلى ضخ المزيد من الطاقة الإيجابية بين الحضور في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، ضاربة أسمى معاني الصداقة، بمرور 35 عاما على الصحبة التي تجمع بين أفراد هذه الفرقة المميزة.

وتفاعل الجمهور مع أشهر أغاني الفرقة والموسيقى الصاخبة التي تناغمت مع المؤثرات الصوتية والأضواء البراقة في المسرح الذي ليس له مثيل في العالم، وعلت صيحات الإعجاب كلما قال أعضاء الفرقة جملة "مرحبا دبي" ومع مطلع كل أغنية من الأغاني المعروفة للفرقة.

وازداد حماس الجمهور وعلت صيحات الفرح مع أغنية "أي غوت أ فيلينغ" (لدي شعور)، التي اختُتم بها الحفل.

حضر الحفل عدد كبير من عشاق هذه الفرقة شخصيا وعن بُعد. وحصدت الحفلة، التي ستخلدها الذاكرة، ردود فعل واسعة عبّر عنها محبو الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصلت صور قبة الوصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، واستحقت هذه الحفلة موقعها ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" بجدارة.