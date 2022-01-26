تانيا ليبرتاد.. نغمات بيروفية وإطلالة مكسيكية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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على وقع النغمات الكلاسيكية والتقليدية وموسيقى الروك، قدمت المطربة البيروفية المكسيكية تانيا ليبرتاد، بصوتها العذب والقوي أجمل أغانيها، على خشبة منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، وسط تصفيق وتفاعل من الجمهور.

وأعربت الفنانة تانيا ليبرتاد، عقب صعودها إلى خشبة المسرح، عن سعادتها بالمشاركة في الحفلات الغنائية التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، موجهة التحية لجمهور الحضور.



ونجحت الفنانة تانيا ليبرتاد خلال مسيرتها الفنية الممتدة نحو 50 عاما، في حصد العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة غرامي للأغاني اللاتينية عن فئة التميز في الموسيقى عام 2009، ويضم رصيدها الغنائي 44 ألبوما، حققت مبيعات تُقدَّر بـ 12 مليون نسخة.



وتُعد تانيا ليبرتاد، التي اشتهرت بأغانيها العاطفية، من أفضل المطربين في أمريكا اللاتينية، وتتميز بقوة صوتها وعذوبته وإحساسها العالي في أداء الأغاني، لاسيما الرومانسية منها.



وقدمت ليبرتاد العديد من الحفلات والأمسيات الغنائية في الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا، وتحظى بشعبية كبيرة في العديد من بلدان العالم.



جدير بالذكر أن المطربة تانيا ليبرتاد عُينت سفيرة للسلام من جانب منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، كما مُنحت لقب "كوميندادورا" من الحكومة البيروفية، ووسام ريو برانكو من دولة البرازيل.

