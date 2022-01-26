القيم الرياضية الإلكترونية تبث الإيجابية

المصدر: دبي- البيان

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يُعد وجود مؤسسة ريال مدريد مع منصة محتوياتها وأنشطتها في معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي علامة فارقة وفرصة، لمشاركة منهجية المؤسسة التعليمية والمشاريع الاجتماعية الرياضية مع آلاف الزوار في هذا الحدث العالمي، حيث نظّم جناح إسبانيا في «إكسبو 2020 دبي» فعالية مميزة للتعريف بمنصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية، وهي منصة تعليمية من مؤسسة ريال مدريد.

يقود منسقا التدريب والرياضات في مؤسسة ريال مدريد، أدريان سيلا وإيدر مارين، أنشطة تدريبية عملية، تجمع بين النشاط الرياضي والقيم الإيجابية، وشاركا في مائدتين مستديرتين، ضمن إطار فعاليات أسبوع التعليم والابتكار. وحضر الفعالية إينيغو دي بالاسيو، سفير إسبانيا في الدولة، وأسطورة فريق ريال مدريد إيكر كاسياس، والمدير الإداري لمؤسسة ريال مدريد خوليو غونزاليس، وكارمن بوينو، المفوضة العامة لجناح إسبانيا في «إكسبو 2020 دبي»، والدكتورة ريمة الحوسني، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

وقال إينيغو دي بالاسيو: «يسرّني أن أكون هنا الليلة للاحتفال بهذا اللقاء بأصدقائنا، الذين قدموا من إسبانيا، وأن أفتتح العرض التقديمي لمنصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية، التي تربط القيم الرياضية بالتعليم»، ومن جانبه، أكد إيكر كاسياس أن منصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية توفر التدريب لجميع عشاق كرة القدم من مختلف أرجاء العالم.

وقالت الدكتورة ريمة الحوسني، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «الرياضة تجمعنا، وكرة القدم كذلك. نشكركم على هذه المبادرة القيّمة».

يذكر أن منصة التعليم الإلكتروني التابعة لمؤسسة ريال مدريد، «Sports Value ​​Academy TV»، القناة التعليمية الترفيهية الأولى والوحيدة لـ «edutainment»، التي حصلت حديثاً على جائزة «Top Developer».