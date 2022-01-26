مركز الشرطة الذكي يستقبل 58 ألف زائر و42 وفداً رفيع المستوى

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز الشرطة الذكي «SPS» في إكسبو 2020 دبي خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحدث العالمي، 58 ألفاً و247 زائراً، إلى جانب 42 وفداً رفيع المستوى من مختلف دول العالم، ضم رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية، وشخصيات مرموقة، ممن اطلعوا على أبرز الخدمات التي يقدمها إلى الزوار بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة. وقدم زوار إكسبو خلال الثلاثة أشهر الماضية عبر مركز الشرطة الذكي الرئيسي «SPS» و3 مراكز من نوع «ووك إن»، 1427 معاملة مُختلفة باستخدام أحدث التقنيات والبرامج والتطبيقات الذكية المتوفرة.

وقال اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، رئيس فريق القطاع الخاص والحكومي في لجنة المراكز الذكية، إن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي القائد العام الفريق عبد الله خليفة المري، وفرت 4 مراكز شرطة ذكية في إكسبو 2020 دبي منذ انطلاق فعالياته، بينها مركز شرطة ذكي رئيسي «SPS» بالقرب من ساحة الوصول، وثلاثة مراكز ذكية من نوع «ووك إن» موزعة في أجنحة «الاستدامة والتنقل والفرص»، وجميعها توفر كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وعلى مدار الساعة وبـ7 لغات مختلفة.

وأضاف أن مركز الشرطة الذكية «SPS» والثلاثة مراكز «ووك إن» توفر إلى زوار إكسبو باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة التقليدي. وتابع: كما تتيح كافة مراكز الشرطة الذكية على مستوى إمارة دبي بشكل عام وفي إكسبو بشكل خاص، حصول المتعاملين على 27 خدمة رئيسية إلى جانب 33 خدمة فرعية، إلى جانب توفير إمكانية تسجيل بلاغ جنائي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة.

أصحاب الهمم

وأكد اللواء علي غانم أن مراكز الشرطة الذكية في إكسبو تواكب في شكلها الخارجي الحدث العالمي الكبير، وتعبر عن روح البناء التراثية لدولة الإمارات، مع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية الحديثة، إلى جانب أنها تطبق المعايير الخاصة بأصحاب الهمم من خلال توفير التقنيات الذكية، والمسارات، وتناسب مستوى ارتفاع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة معهم. وأضاف أن إطلاق مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي جاء انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي إلى العمل الذكي، مشيراً إلى أن المراكز تسعى دائماً إلى التيسير على المتعاملين وإسعادهم.