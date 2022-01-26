«فيروناتو» إكسسوارات ذكية تحمي الحياة الرقمية

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكرت شركة «فيروناتو كي جي إس جروب لمتد» السويسرية المتخصصة في الأقمشة المعدنية الصناعية، إكسسوارات ذكية عبارة عن حافظات للهواتف والحواسيب المحمولة وحقائب الظهر وحقائب اليد بحجم عملي وحماية كاملة للأجهزة الشخصية، وحرصت على الجمع بين الأداء الوظيفي والتصميم الفريد والأنيق، لتدخل الشركة قطاع منتجات أسلوب الحياة العصرية، بالإعلان عن «فيروناتو»، العلامة التجارية الجديدة للإكسسوارات الذكية، وذلك في الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي.

وقال ساندرو فيروناتو، الرئيس التنفيذي لشركة «فيروناتو كي جي إس جروب لمتد» لــ«البيان» اخترنا اكسبو 2020 دبي لإطلاق علامتنا التجارية الجديدة للإكسسوارات الذكية، لأن المعرض العالمي يشكل بوابة لنا لدخول قطاع منتجات الرفاهية وأسلوب الحياة العصرية للمرة الأولى في تاريخ الشركة البالغ عمرها 116 عاماً. ولطالما كنا خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة شركة متخصصة في مبيعات الشركات، فإننا الآن ومن خلال منصة إكسبو دبي فإننا نحقق علامة فارقة جديدة في مسيرتنا الحافلة عبر التوسع بدخول مجال مبيعات المستهلكين .

منصة عالمية

وأضاف: «تأتي أهمية معرض إكسبو 2020 دبي بالنسبة لنا من كونه معرضاً دولياً تجتمع فيه بلدان العالم أجمع تحت سقف واحد ويزوره أشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات والأذواق، كما أنه يعتبر حدثاً رفيع المستوى ذات أثر وصدى عالمي، ويأتي بعد فترة من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت بأضرار جسيمة للاقتصادات العالمية، وبالتالي فهي فعالية مبشرة بالخير وتدعو للتفاؤل لا سيما في ظل التنظيم الرائع لها والإقبال الهائل الذي يشهده من داخل دولة الإمارات . وبالتالي، نسعى لاستغلال هذا المعرض الدولي لطرح خطنا الجديد من المنتجات أمام الجمهور العالمي الذي يزور الحدث».

مميزات

وأوضح ساندرو فيروناتو أن الشركة قامت حتى الآن باستثمار حوالي 2.5 مليون دولار في مشروع الإكسسوارات الذكية المصنوعة من الأقمشة المبطنة كاستثمار أولي، لافتاً إلى أنه بمجرد وضع الجهاز الشخصي في حافظات الهواتف المحمولة أو حقائب اليد والظهر والحواسيب المحمولة التي نصنعها، فإن لدينا تكنولوجيا مبتكرة تعمل كحائط صد منيع يحمي الجهاز الموضوع بداخلها الحافظات ضد تقنيات تتبع الموقع الجغرافي. كما يتم تعزيز المنتجات التي نصنعها، بأقمشة «كي جي إس» المعدنية، والتي تضمن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

أهم المنتجات

وأوضح فيروناتو أن أبرز منتجاتهم هي: مواد الكشط الفائقة المصنوعة من الأقمشة المعدنية لدينا والمغلفة بالجزيئات الماسية. وتُستخدم هذه المنتجات على سبيل المثال في صقل إطارات الهواتف المحمولة أو في صناعة الطائرات، ولدينا ثلاثة مواقع في أنحاء الإمارات، شركة قابضة في مركز دبي المالي العالمي، ومركز فحص في القوز ومصنع في منطقة سيف بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، واليوم، تمتلك «كي جي إس» أكثر من 20 مكتباً للمبيعات والتوزيع في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وسنغافورة والهند والصين وأستراليا، إلى جانب 6 منشآت تصنيعية تقع في كل من سويسرا وهولندا وهنغاريا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة والهند.