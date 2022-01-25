حماس بنبض التكنولوجيا.. "بلاك آيد بيز" في حفل استثنائي اليوم بإكسبو

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، على موعد مع فرقة "بلاك آيد بيز" التي تستعد لإحياء حفلها الاستتثنائي، مساء اليوم (الثلاثاء) بمناسبة مرور 35 عاماً على الصداقة التي تجمع بين أفرادها، والنجاح الباهر الذي حققته على مدار السنوات السابقة، لتُمتِع الجمهور بحفل نابض بالحياة في ساحة الوصل.

وتماشياً مع موضوع التنقل الذي يعد أحد موضوعات إكسبو 2020 الفرعية، سيكون العرض الذي سيحييه ثلاثي الفرقة القادمين من لوس أنجلس - ویل.آي.أم، وأبل.دي.أب، وتابو- حفلاً مفعماً بالحيوية والحماس استلهاما لنبضات وسرعة وتيرة التكنولوجيا والموسيقى التي تستكشف آفاقاً موسيقية جديدة.

وقال ویل.آي.أم: "إذا فكرتم في مسيرتنا، ستجدون أن موضوع التنقل يلائمنا تماما لأنه لولا قدوم أبل.دي.أب من الفلبين لم نكن لنصبح الفرقة التي نحن عليها اليوم. هذا خير مثال على التنقل؛ أن تكون قادراً على الانتقال من مكان إلى آخر وتحقيق أحلامك على الرغم من القيود المحيطة بك".

على الرغم أن ویل.آي.أم هو الأكثر شهرة بين الثلاثي، إلا أن ثلاثتهم مصرون على أن النجاح الذي حققوه يُعزي إلى العمل الجماعي وصداقتهم القوية. وقال: "لا يمكن لأحد اختيار عائلته، لكن باستطاعتنا اختيار الأصدقاء، والصديق الحقيقي هو من يشاركك أهدافك وأحلامك".

وأوضح ویل.آي.أم: "وصلت إلى مطار دبي أمس والتقيت بالكثير من أفراد الجالية الفلبينية الذين كانوا يسألونني: هل أنت الشخص الذي يغني في الفرقة مع أبل.دي.أب".

وقالت الفرقة في تصريح خاص أنها صنعت مسيرة مهنية من قضائها الوقت بحضور أعضائها.. أن وجودها في بلاد مختلفة، وتجربة أماكن جديدة، والاستماع إلى الموسيقى واستشعار المشاعر المختلفة كان مصدر إلهام بالنسبة لها.

وأضافت الفرقة التي اشتهرت باستخدام التقنيات الموسيقية المختلفة، أن أصوات فرقة بلاك آيد بيز الفريدة والعصرية هي ثمرة مشاركتهم في عملية تعلمية مدى الحياة.

وأكدت: "نحن طلاب للموسيقى وللمشاهد الإبداعية. منذ كنا مراهقين، لطالما حلمنا بتطوير هذه الثقافة – ومحاولة اكتشاف حركات الرقص الجديدة أو آخر صيحات الموسيقى. هناك الكثير من الأشياء تحدث الآن، مثل إن أف تي (الرموز غير القابلة للاستبدال)، والعملات المشفرة، ونحن نريد الانغماس في هذا العالم. استخدمنا الواقع المعزز قبل أن يسبقنا إلى ذلك أحد، وانغمسنا أكثر في الذكاء الاصطناعي في فيديوهاتنا المصوّرة مثل (روك ذات بودي). لا يسعنا الانتظار لكي يرى الناس إصداراتنا المقبلة".

ووعد نجم الفرقة "تابو" الجمهور في ساحة الوصل بـ"أطنان من الحماس"، قائلا: "سواء حضر الحفل خمسة أشخاص أو 5000 أو حتى مليون شخص – على غرار حفل شاطئ إيبانيما بالبرازيل في 2007 الذي شهد الحشد الجماهيري الأكبر في تاريخ حفلاتنا – فإننا سنحرص على إظهار أقصى مستويات الحماس الممكنة".

ومن خلال التركيز على التعبير عن الذات والمشاركة المجتمعية والمعرفة الرقمية، تمثل مؤسسة بيبود امتدادا للفرقة نفسها، حيث تعد هذه الجوانب من الأمور الجوهرية بالنسبة لهم تماما مثل معزوفاتهم الموسيقية.

وأوضح ويل.آي.أم: "يعود أصل فرقة بلاك آيد بيز إلى عمل خيري لمحامٍ يُدعى جو بن هادجنز من مؤسسة بيرل إس باك، حيث قام برعاية أبل.دي.أب وهو في الخامسة من عمره، قبل أن يتبناه في سن الرابعة عشر".

من جانبه، قال أبل.دي.أب: "أود أن أتقدم بشكر خاص إلى مؤسسة بيرل إس باك؛ فهي الجهة التي ساعدت في انتقالي إلى لوس أنجلوس، ولهذا السبب فإننا نتطلع إلى إسداء الصنيع ذاته لأشخاص آخرين".

واستطرد ویل.آي.أم قائلا: "قبل أن تُسلط علينا الأضواء، كنا نتواصل مع دار "فايف إيكرز" للأيتام بمنطقة ألتادينا لجمع الأموال والألعاب وتوزيعها على الأطفال. وبعد أن ذاعت شهرتنا، فكرنا في القيام بأكثر من ذلك لا سيما لخدمة الأطفال ممن ليس لديهم عائلات ولا يملكون أدوات للتعبير عن أنفسهم. ومنذ ذلك الحين، بدأنا في القيام بالعمل الخيري على نطاق أوسع، حيث أصبح لدى أب 34 مدرسة في الفلبين؛ وكذلك أصبحت لي مدرسة في الحي الذي نشأتُ فيه. ومن خلال شراكتي مع دائرة مدارس لوس أنجلوس الموحدة، تمكّنا من الوصول إلى 200 مدرسة في جميع أنحاء لوس أنجلوس، وأصبحت خدماتنا متاحة لنحو 11 ألف طالب يحصلون على مجموعات مهارات الروبوت وعلوم الحاسب الآلي".

وينخرط عضو الفرقة تابو في أنشطة لتوعية مجتمعات الأمريكيين الأصليين بكيفية مكافحة مرض السرطان بعد أن تمكن هو شخصيا من الفوز في معركته ضد هذا المرض. وقد وُلد هذا الفنان في الولايات المتحدة لأبوين مكسيكيين، ولديه تراث هندي شوشوني من ناحية والدته. وفي هذا السياق، يقول تابو: "لقد أخذتُ على عاتقي أن أكون مصدرا لإلهام الآخرين وبث الأمل في نفوسهم. فبعد أن لعب الرائع الدكتور آجوس الدور الأعظم في حسم معركتي ضد المرض، قررتُ أن أسلك مسلكه بمنح الأمل للناس بوجه عام، والشباب على وجه الخصوص".

ويُشار إلى أن العديد من الأمريكيين من أصول أفريقية يعتقدون أن البازلاء المغذية ذات العيون السوداء تجلب الحظ في العام الجديد؛ ومن هنا فإن هذه الفرقة الإنسانية الحريصة على إسعاد الناس من خلال فتح آفاق جديدة للنهوض بحياتهم، تعتزم تقديم أداء مفعم بالإيقاع والسرعة والهروب من الواقع بهدف مساعدة الناس في مواصلة عام 2022 بمشاعر إيجابية.

وتحيي فرقة بلاك آيد بيز حفلها اليوم في ساحة الوصل، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات. ويُنصح الزوّار الراغبون في حضور الحفل بالوصول مبكرا.

ويُبث الحفل حول العالم على الهواء مباشرة على موقع www.virtualexpodubai.com، ويمكن كذلك متابعته عبر قنوات عديدة مثل Expo TV على YouTube وصفحة Expo 2020 على Facebook وتطبيق TikTok وOculus (الواقع الافتراضي)، علما بأن الحفل سوف يُبث أيضا عبر قنوات تلفزيونية عديدة.