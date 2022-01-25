أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية.. منصة إسبانية تنطلق من إكسبو

المصدر: البيان

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بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، نظّم جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، فعالية مميزة للتعريف بمنصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية، وهي منصة تعليمية من مؤسسة ريال مدريد.



وحضر الفعالية سعادة إينيغو دي بالاسيو، سفير إسبانيا في الدولة، وأسطورة فريق ريال مدريد إيكر كاسياس، والمدير الإداري لمؤسسة ريال مدريد جوليو غونزاليس، وكارمن بوينو، المفوضة العامة لجناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، والدكتورة ريمة الحوسني، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.



وقال سعادة إينيغو دي بالاسيو: "يسرّني أن أكون هنا الليلة للاحتفال بهذا اللقاء بأصدقائنا الذين قدموا من إسبانيا، وأن أفتتح العرض التقديمي لمنصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية التي تربط القيم الرياضية بالتعليم." ومن جانبه، أكد إيكر كاسياس أن منصة أكاديمية القيم الرياضية الإلكترونية توفر التدريب لجميع عشاق كرة القدم من مختلف أرجاء العالم.



وقالت الدكتورة ريمة الحوسني، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: "الرياضة تجمعنا، وكرة القدم كذلك. نشكركم على هذه المبادرة القيّمة." وفي نهاية الفعالية، قدمت الدكتورة ريمة الحوسني هدايا تذكارية لسعادة سفير إسبانيا وإيكر كاسياس والمدير الإداري لمؤسسة ريال مدريد.



يُذكر أنه تشارك في الجناح الاسباني، الواقع في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، 40 شركة إسبانية ناشئة تقوم على الابتكار والاستدامة، والعديد من هذه الشركات الناشئة ترغب في تأسيس تواجد لها داخل دولة الإمارات لمساعدة الشركات والمؤسسات في قطاعَي الطاقة والصحة على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة. ويرفع جناح إسبانيا شعار الذكاء من أجل الحياة، ويُعد نموذجا في الاستدامة، ويعمل على تعزيز التواصل الحضاري بين شعوب العالم