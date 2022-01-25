قرن من الأنماط".. استعراض تطور فن الرقص على مر العقود في إكسبو

المصدر: البيان

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في عرض مفعم بالحركة والبهجة وتفاعل الحضور، قدمت فرقة متنوعة من الشباب اليوم استعراضا موسيقيا وحركيا بعنوان "قرن من الأنماط"، على خشبة مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.



وأثناء العرض، الذي احتفى بتطور فن الرقص على مر العقود، بداية من عام 1920، قدم عدد من الشباب ذوي الخبرة أنماطا مختلفة من الأداء والحركات الاستعراضية، مع توضيح الحقبة الزمنية التي ينتمي لها كل نمط على شاشة كبيرة خلف الراقصين. وأدت الفرقة حركاتها الاستعراضية على أنغام تشكيلة من الأعمال الموسيقية العالمية، وتفاعل الجمهور بشكل واضح مع العرض والأداء المميز للفرقة.