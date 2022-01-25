إكسبو يتيح الحجز المسبق لخدمات "الزوار من كبار السن"

المصدر: البيان

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أصبح بإمكان زوار إكسبو 2020 دبي من كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، الاستفادة من خدمة الحجز المسبق لمجموعة محددة من الخدمات التي يوفرها برنامج إكسبو 2020 للزوار كبار السن، وذلك بهدف تعزيز تجربة زيارتهم لموقع الحدث الدولي، حيث يمكن للضيوف، المؤهلين للحصول على تذكرة إكسبو للزوار كبار السن، الاستفادة من هذا البرنامج الذي يتيح الوصول لعدد محدود من أماكن وقوف السيارات التي تم تخصيصها لهم، في كافة مواقف السيارات التابعة لكل منطقة من مناطق موضوعات إكسبو 2020، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خدمات عربات النقل التي ستقلّهم من مواقف السيارات إلى ساحات الترحيب، بالإضافة للسماح لهم باستخدام عربات خاصة تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص، يمكنهم استقلالها والتنقل بواسطتها لمدة 90 دقيقة في أرجاء الموقع، وذلك من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 13:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



ليس هذا فحسب، إذ يمكن للزوار من كبار السن الاستفادة أيضا من الخدمات الإضافية الأخرى التي يوفرها البرنامج مثل خدمة المقابلة والترحيب، التي تشمل استقبال الزوار كبار السن في ساحات الترحيب من قبل موظف تم تخصيصه لمساعدتهم، بالإضافة للحزمة الترحيبية التي تشتمل على التجارب الموصى بها، استناداً إلى موضوعات خاصة، وتقديم التفاصيل اللازمة لمساعدتهم على استخدام ميزة الدخول السريع لبعض الأجنحة المُختارة، فضلا عن تقديم خصم بقيمة 30 بالمائة على وجبة الغداء في مجموعة من المطاعم المختارة التي تنتشر في أرجاء موقع الحدث الدولي.



يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لبرنامج الزوار من كبار السن هنا. كما يمكن الوصول لخدمة "الاستقبال والإرشاد في إكسبو" لحجز الخدمات أعلاه، عبر تطبيق واتساب على الرقم (+971 50 141 3453) أو عبر البريد الإلكتروني التالي: seniorbookings@expo2020.ae