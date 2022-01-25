وجه الشمس.. جدارية تحتفي باليوم الدولي للتعليم في إكسبو

المصدر: البيان

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ضمن برنامج إكسبو 2020 دبي للاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، تم الانتهاء أمس الاثنين من رسم خارطة عالم نابضة بالحياة، باستخدام فن الخط مُزدانة بلفظ "التعليم" بلغات عدة.

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم دعوة إلى فنان الخط العربي، ضياء علام، ومجموعة من الطلاب الدوليين، الذين شرعوا في العمل على رسم جدارية أبعادها 7مX3م، تقع بالقرب من منصة الشمس في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020.



ويصادف يوم 24 يناير من كل عام، اليوم الدولي للتعليم، الذي حددته منظمة اليونسكو من أجل التثقيف بأهمية تنمية الموارد الأساسية ومعالجة المشكلات العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها، وهو يوم يسعى للتأكيد على أهمية التعليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم وطريق إلى التنمية المستدامة، وأنه حق من حقوق الإنسان.