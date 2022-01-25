10.8 ملايين زيارة لإكسبو في 116 يوماً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل إكسبو2020 دبي، 10,836,389 ملايين زيارة بعد مرور 116 يوماً على افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى 24 يناير الجاري، كما شهد الحدث الدولي 72,5 مليون زيارة افتراضية عبر المنصات الرقمية.

وساهمت فعاليات أسبوع الأهداف العالمية والعروض الموسيقية، التي قدمت في موقع الحدث الدولي والأنشطة الرياضية منها سباق إكسبو للجري وفعالية أساطير ريال مدريد والعروض الترفيهية للعائلات في بلوغ هذه الأرقام التي تؤكد أن "إكسبو2020 دبي" من الوجهات المميزة للزوار في دبي.

ويواصل "إكسبو 2020 دبي" إطلاق مجموعة من العروض الموسيقية والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار و تجد إقبالا واسعا من عدة جنسيات من داخل الدولة وخارجها.