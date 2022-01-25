كبير وزراء سنغافورة يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

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زار تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة، مركز الشرطة الذكي «SPS» المُقام في إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتزامن مع زيارته للدولة للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في «إكسبو 2020 دبي».

وكان في استقبال كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي والوفد المرافق له، اللواء الطبيب الاستشاري علي سنكل، المناوب العام في إكسبو 2020 دبي، وعدد من ضباط شرطة دبي.

واستمع والوفد المرافق له إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، وكذلك 3 مراكز من نوع «ووك إن» في إكسبو دبي للمتعاملين كافة بسبع لغات ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

كما استمع إلى شرح عن الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرائق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ومن دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

واطلع تيو تشي هين والوفد المرافق له على آلية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة التي استخدمتها شرطة دبي في مسيرتها في تعزيز الأمن والأمان.

وعبر كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة، عن سعادته بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي «SPS»، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحسبانه أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري.