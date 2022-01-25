«تحقيق أمنية» تُسعد طفلين شقيقين في الجناح السوري

المصدر: دبي - البيان

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بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنية شقيقين «4 و8 أعوام» مُصابيْن بمرض جيني مُزمن، بتوفيرها أجهزة إلكترونية حديثة لهما.

جاء ذلك في فعالية استضافها الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور عائلة الطفلين، وذلك ضمن سلسلة فعاليات «تحقيق أمنيات» التي تُنظّمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، في إطار تمكين المؤسسة من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض.

شارك في فعالية تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ونفيسة صلاح، عضو استشاري لدى المؤسسة بجانب الدكتور غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة والمفوض العام للجناح السوري في إكسبو 2020 دبي وعدد من أعضاء فريق الجناح. وتوجّه هاني الزبيدي، بالشكر والتقدير إلى معالي وزير التسامح والتعايش ومعالي وزيرة تنمية المجتمع، على دعمهما لأهداف ورسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة. كما تقدّم بالشكر والتقدير إلى القائمين على الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي لاستضافتهم فعالية تحقيق أمنيات الطفلين، والإسهام في إحياء مشاعر التفاؤل والفرح لدى الطفلين مع عائلتهما.

وقال الدكتور غسان عباس: «نشكر مؤسسة تحقيق أمنية، ووزارة تنمية المجتمع وإدارة إكسبو على هذه المبادرة الكريمة».