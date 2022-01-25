ياسر أحمد.. وجه عربي في جناح اليابان

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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يستقبلك في الجناح الياباني بخبرته التي تمتد لأكثر من 8 أعوام في مجال التواصل مع الآخرين والعديد من المجالات الأخرى التي أكسبته خبرات عميقة في قطاعات عدة ما أهله للحصول على شهادات تقدير وجوائز كثيرة في مجاله.

ياسر أحمد، سوري الجنسية، يستقبل زوار الجناح الياباني بالمعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، بابتسامة رقيقة ويقدم لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها عن الجناح باللغة العربية بطريقة مشوقة.

ويشعر ياسر بالفخر والامتنان لإتاحة الفرصة أمامه للعمل في هذا الحدث الدولي الضخم، والذي سيضيف لخبراته المزيد لاسيما وأنه يتعامل يومياً مع مختلف ثقافات وعادات وتقاليد من أنحاء العالم تحت سقف واحد.

ويشعر ياسر بالامتنان لدولة الإمارات التي احتضنته وأتاحت له الفرصة لتطوير مهاراته وإظهار إبداعاته في هذا المجال، ويؤكد أن الإمارات عودتنا دائماً على تقديم المبهر والجديد في كافة ما تطرحه من أفكار ومبادرات والأحداث التي تنظمها على هذه أرضها الطيبة، لاسيما المعرض العالمي والحدث الأضخم في المنطقة وهو إكسبو 2020 دبي، الذي يجسد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الرؤية المستقبلية.

وأكد أن دبي نجحت في كسب إعجاب الشباب العرب الذين يعتبرونه البلد الأفضل عالمياً للعيش، مشيراً إلى أن هذا خير دليل على الإيجابية والنظرة الاستشرافية التي تتمتع بها دولة الإمارات قيادةً وشعباً.