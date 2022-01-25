أساطير ريال مدريد في ضيافة «إكسبو»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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أكد روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل وريال مدريد أن أجواء «إكسبو 2020 دبي» مثيرة للغاية وأنه يواصل إبهار العالم بفضل ما يقدمه من ابتكارات وتجارب متنوعة لخدمة البشرية، كما وصف حظوظ منتخب «السامبا» بالتتويج بمونديال 2020 بالوافرة لأنه يملك جيلاً مميزاً من اللاعبين بقيادة نجمه نيمار الذي يعتبره أفضل لاعب في العالم.

جاء ذلك خلال فعالية «أساطير ريال مدريد» التي أقيمت مساء أمس، في مركز الرياضة واللياقة البدنية في منطقة التنقل، بحضور روبرتو كارلوس وزميله السابق في ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا الذي لعب للملكي بين 2004 و2006 ثم بين 2009 و2016.

وحظي الزوار بفرصة الفوز بقمصان فريق ريال مدريد الموقعة من قبل اللاعبين، وجوائز أخرى، قدمتها «طيران الإمارات»، شريك الطيران الرسمي لـ«إكسبو 2020»، والراعي لفريق «ريال مدريد»، النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم الأوروبية، والمتوج بـ13 لقباً في دوري أبطال أوروبا وتفاعل النجمان، مع أسئلة جمهور النادي الملكي الذي حضر بأعداد كبيرة وسط التزام بالإجراءات الصحية.

النادي الأفضل

وشدد روبرتو كارلوس على أن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم في جميع الأوقات، ولطالما ضم نخبة نجوم الكرة في العالم، من أبرزهم بحسب وصفهم، البرازيلي رونالدو والإسباني راؤول والبرتغاليان كريستيانو رونالدو ولويس فيغو.

وقال روبرتو كارلوس المتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، وصاحب 370 مباراة بقميص ريال مدريد بين عامي 1996 و2007: «سعيد بتواجدي في إكسبو 2020 دبي الذي يواصل إبهار العالم بالعديد من الابتكارات والتجارب المتنوعة، ومنها الرياضية، خاصةً أن هذه الفعالية أتاحت لي الفرصة بلقاء جمهور النادي الملكي الغفير في دبي».

وأضاف: تكريمي هنا في فعالية أساطير ريال مدريد مصدر فخر لي، إلا أن هناك الكثير من النجوم الذي من وجهة نظري يتفوقون علي في هذه التسمية لعبوا بقميص النادي الملكي، ومن أبرزهم البرازيلي رونالدو الذي عاصرته في ريال مدريد والمنتخب البرازيلي وأعتبره أحد أفضل اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان ريال مدريد.

وبشأن رأيه في رونالدو لويس نازاريو دي ليما أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص ريال مدريد، أوضح روبرتو كارلوس أن رونالدو أفضل من حمل رقم 9 في تاريخ كرة القدم وليس في ريال مدريد، وتابع: من الصعب أن أتحدث عن صديقي، لقد لعبنا لسنوات طويلة معاً وأنا أعتبره أخي، ولكن يوجد العديد من اللاعبين الرائعين اليوم.

ورفض كارلوس إبداء رأيه حول أيهما الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مكتفياً بالقول إن نيمار هو أفضل لاعب في العالم.

منتخبات قوية

من جهته قال ألفارو أربيلوا إن مهمة إسبانيا في مونديال 2022 لن تكون سهلة في ظل وجود منتخبات قوية مثل البرازيل وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بقدرة إسبانيا على تكرار إنجاز مونديال 2010 عندما حققت أول لقب في تاريخها، وقال: سنقاتل من أجل الذهاب بعيداً في مونديال 2022، لقد قدمنا مباريات جيدة في بطولة كأس أمم أوروبا العام الماضي، صحيح لا نمتلك الخبرة ذاتها ولكن لماذا لا نحاول وربما ننجح.

وكان المنتخب الإسباني توج بلقب بطل العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على نظيره الهولندي (0-1)، لكن منتخب «لا فوريا روخا» فشل فشلاً ذريعاً في الدفاع عن لقبه في مونديال البرازيل 2014، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام غريمه الهولندي (5-1)، ليثأر البرتقالي من هزيمته أمامه في نهائي 2010.