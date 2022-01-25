مليارا درهم صادرات ماليزية من السلع الزراعية للإمارات

المصدر: دبي – وائل نعيم

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قالت زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا لــ «البيان» إن صادرات ماليزيا للإمارات من السلع الزراعية المستدامة «السلع الزراعية غير الغذائية»، خلال 2021 بلغت حوالي ملياري درهم، لافتة إلى أن أهم هذه الصادرات الأخشاب الماليزية وزيت النخيل والمطاط والكاكاو والفل ومنتجاتها.

وأشارت إلى أن إكسبو2020 دبي منصة عالمية للترويج للدول، وأن ماليزيا تشارك في هذا الحدث العالمي لتعزيز صادراتها لدول العالم.

وقالت خلال انطلاق أسبوع السلع الزراعية المستدامة الذي يستمر إلى 29 يناير الجاري، على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب عالمياً، تستمر تجارة السلع الزراعية في ماليزيا بتقديم أداء جيد بصورة معقولة. وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، ساهم قطاع السلع الزراعية بإجمالي عائدات تصدير بلغت166.76مليار درهم اماراتي، وقد تجاوزت هذه القيمة إجمالي الإيرادات التصديرية المسجلة في عام 2020 والتي بلغت 133.76 مليار درهم، لافتةً إلى أن، «وزارة الصناعات الزراعية والسلع» تواصل رفع مستوى الوعي.

تواصل

وأضافت نعمل على بناء جسور التواصل ومشاركة أهمية جهودها في الترويج للسلع الزراعية المستدامة خلال إكسبو 2020 دبي، مبينة أن قطاع السلع الزراعية يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا، حيث يساهم بشكل ملحوظ في دعم الناتج المحلي الإجمالي الوطني، عائدات التصدير، فرص العمل والفرص التجارية، إضافة إلى الارتقاء بمعايير معيشة أصحاب الحيازات الصغيرة. ولسنوات عديدة، لعب قطاع السلع الزراعية دوراً محورياً في تقليل الفقر في ماليزيا.

وأضافت: من منطلق إدراكها للطلب العالمي على السلع الزراعية المستدامة، تفخر «وزارة الصناعات الزراعية والسلع» بصفتها الشريك البلاتيني للجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، باستعراض رحلة ماليزيا وجهودها ومبادراتها تجاه قطاع السلع الزراعية المستدامة. ومن خلال معرض السلع الزراعية المستدامة المصمم خصيصاً لهذه المناسبة وقائمة الفعاليات التي تم إعدادها، تأمل الوزارة أن تروج للسلع الزراعية في ماليزيا مع تسليط الضوء على الطريقة التي تدمج فيها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع سياسات وعمليات تطوير وإدارة الأراضي الزراعية.

وستستضيف الوزارة خلال الأسبوع الـ 17، أسبوع السلع الزراعية المستدامة «السلع الزراعية غير الغذائية»، كجزء من البرامج المصممة خصيصاً ضمن الأسابيع الموضوعية للتجارة والأعمال البالغ عددها الإجمالي 26 أسبوعاً، التي ينظمها الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي. وتقود وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشاركة الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي، مع المؤسسة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ، بصفتها الوكالة المنفذة. وسوف يركز الأسبوع على السلع الزراعية غير الغذائية في ماليزيا كالمطاط والأخشاب ونبات الكناف.

فعاليات

ومن بين أبرز فعاليات الأسبوع إطلاق «المعرض الافتراضي الماليزي لمنتجات المطاط» (MaRViS)، وهو منصة افتراضية تعمل على تيسير عقد الشراكات التجارية عبر الانترنت بين المشترين الدوليين ومصنعي المنتجات المطاطية الماليزيين من خلال مجلس المطاط الماليزي، و TimbeReality، منصة الواقع الافتراضي المتخصصة التابعة لمجلس المطاط الماليزي، التي تقوم بعرض منتجات أخشاب وأثاث مصنوعة في ماليزيا من قبل مجلس المطاط الماليزي، ومنتدى المطاط 2022 الذي تنظمه هيئة المطاط الماليزية، وإكسبو الخشب الماليزي 2022 الذي تنظمه هيئة صناعة الأخشاب الماليزية. وستشهد وزيرة الصناعات الزراعية والسلع توقيع 4 مذكرات تفاهم، ثلاثة منها في قطاع الأخشاب وواحدة ضمن قطاع تجارة نبتة الكناف.

وأعدت «وزارة الصناعات الزراعية والسلع» والوكالات التابعة لها قائمة من الأنشطة المثيرة لزوار الجناح الماليزي، مثل فنون الطلاء اللاتكسي التفاعلي، وعروض خشب العود الهندي، وقوالب من الطين المطاطي، وعروض نبتة الكناف، إلى جانب إقامة حوارات خاصة حول نبتة الكناف الماليزية، والأخشاب وشهادة الاعتماد الماليزية الخاصة بالمنتجات الخشبية المستدامة.

زيادة

وقالت زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا في عام 2021 من يناير إلى أكتوبر، ساهمت صناعة المطاط بمبلغ 55.58 مليار درهم في عائدات الصادرات إلى ماليزيا، بزيادة بنسبة 71% مقارنة بعام 2020. وشكل المطاط الطبيعي والمطاط الآخر 6.776 مليارات درهم إماراتي من إجمالي الصادرات، بينما أسهمت منتجات المطاط في 48.81 مليار درهم إماراتي.