الاحتفال بالأبطال المجهولين.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 27 يناير.. تابعوها

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من الفعاليات الدولية والبرامج الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية الممتعة خلال الفترة من 24 يناير ولغاية 27 يناير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لمملكة كمبوديا

-مراسم رفع العلم

- الساعة 10:15 بتوقيت دولة الإمارات، ساحة الوصل



العرض الثقافي لمملكة كمبوديا



-يقام هذا العرض تقليديا للاحتفاء بالملك أو قادة الدول أو الضيوف الرسميين الزائرين للبلاد. أما اليوم، فتقدم كمبوديا أطيب تمنياتها لجميع زوار إكسبو 2020 دبي

-15:00، جناح ألف، حلقة الأنشطة



اليوم الدولي للتعليم- الفعالية الرئيسية

-استعراض أبرز التحولات التي ينبغي تعزيزها لتوفير الحق الأساسي لكل فرد في التعليم، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولا وسلما

-في مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب

- الساعة 09:00-18:00



المجلس العالمي للجيل القادم

-مدرسة لأطفالي: ملاحظات وانطباعات معلمي وأولياء أمور طلاب المستقبل

-فعالية تبحث أنواع المدارس التي قد يرغب شباب اليوم في بنائها للأطفال والطلاب الذين سيربّون ويدرّسون مستقبلا

-10:00-13:00، جناح البرتغال



بطلات التعليم:

-الاحتفال برائدات تغيير القطاع التعليمي، ماضيا وحاضرا ومستقبلا

-جلسة مشتركة مع جناح فرنسا بمشاركة مجموعة من رائدات التعليم، تسلط الضوء على كيفية وصولهن إلى مناصبهن ومصدر إلهامهن، وتستعرض الجيل المقبل من صانعي التغيير في المجال التعليمي

-10:30-13:30، جناح المرأة



اتخاذ اتجاه جديد في الفعاليات التعليمية

-ورشة عمل عن "التركيز على الدافع الخفي للتميز"، ومحادثة بشأن عملية تحول يمكن تنفيذها في المدارس بالتعاون مع الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور، بقيادة إنوسنتا إيوارت، أخصائية تنمية الذكاء العاطفي البريطانية الإسبانية

-11:00، جناح إسبانيا



عرض تقديمي لكتاب "أ لايت إن ذا داركنس" (نور في الظلام) لمارتا بوريل

-تشمل هذه الفعالية إلقاء الضوء على تحديات التعليم على صعيد عالمي، واستعراضا للمناصرين الشباب وقادة المستقبل الذين يدافعون عن التعليم خارج الصندوق، وعرضا تقديميا لكتاب الناشطة الشابة مارتا بوريل، "أ لايت إن ذا داركنس"

-12:00، جناح إسبانيا



جمعية أوروكشيغ الوطنية للتراث الشعبي للأطفال والشباب | هنغاريا

-تنظم جمعية أوروكشيغ مسابقات رقص فردية في مختلف أنحاء هنغاريا كل عام، و"مهرجان الرقص الفردي الوطني للراقصين الشعبيين الصغار" كل عامين. وتستعرض هذه الفعالية الرقص الفردي بأفضل صوره

-15:30-16:30، مسرح دبي ميلينيوم



نائب المدير العام لمؤسسة ريال مدريد يقدم محطة "أكاديمية القيم الرياضية" التلفزيونية، المنصة التعليمية للمؤسسة

-سيقدم أسطورة ريال مدريد، إيكر كاسياس، برفقة المدير الإداري لمؤسسة ريال مدريد، عرضا تقديميا لمحطة "أكاديمية القيم الرياضية" التلفزيونية، المنصة الوحيدة لتعليم الرياضة والقيم في العالم، حيث ستتيح المؤسسة محتواها التعليمي وورش عملها ودوراتها وأنشطتها بشكل مفتوح ومتزامن في جميع أنحاء العالم، ضمن فئات وأقسام محتوى مختلفة للمعلمين واللاعبين وأولياء الأمور

-لعمليات الاعتماد، يرجى التواصل مع emarquez@realmadrid.es

-18:30، جناح إسبانيا



فعاليات أخرى:



المنتدى العالمي للبيئة العمرانية 2022

-فرصة للانضمام إلى رواد عالميين من القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية وغير الهادفة للربح، يجمعهم هدف تعزيز إنشاء أماكن مستقرة وذكية وصحية مع تقدم القرن الحضري، في جلسة بعنوان "المدينة الصالحة للعيش: مستقرة، وذكية، وصحية"

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 شمال



قرن من التصاميم

-تحركوا ضمن اللحظات الأيقونية التي شهدتها ساحات الرقص منذ العام 1920 وحتى وقتنا الحالي، واستعدوا للإنتقال، حيث ستنقلكم عدة رقصات من الماضي نحو المستقبل

-21:00-21:30، و22:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم





فعاليات مرتقبة



25 يناير



اليوم الوطني للسلفادور

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبادن فورتمبيرغ

-16:15، ساحة الوصل



منتدى المجلس الروسي- العربي للأعمال: روسيا- العالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد

-ستتم مناقشة أمور التجارة والاستثمارات خلال هذا المنتدى ضمن برنامج الأعمال الخاص به

-تضم قائمة المتحدثون في الجلسة العامة:

-معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي

-ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط



-09:00- 18:00، مركز دبي للمعارض

أداء الخط

-فرصة لمشاهدة وممارسة فن الخط العربي الرائع، حيث يمكنك الآن مشاهدة هذا الفن التقليدي أثناء كتابته أو حتى تجربة ذلك بنفسك

-16:00-17:00، جناح ألف



طواف اليوبيل الذهبي

-سباق للدراجات الهوائية بصحبة صاحب السمو راعي السباق، من المقرر أن يبدأ في إمارة أبوظبي وينتهي في موقع إكسبو 2020 دبي، ويليه تقديم عرض رياضي رسمي

-السباق:13:30-17:00، بوليفارد 2020

-العرض: 18:30-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض أصوات الشباب في بلاد العجائب

-استكشفوا الأوجه المتعددة للمشاعر والمشاهد التي تحدد "الصوت الشبابي" لأحدهم، يقدم هذا العرض الحيوي المواهب النيوزلندية الشابة، بقيادة مصممة الرقص العالمية والحائزة على جوائز باريس جوبيل، في عرض فني ممتع تم ابتكاره لتقديمه في إكسبو 2020 دبي، ويشمل تقديم التصميمات والرقص والغناء المبهج والذي يقدمه شباب نيوزلنديون تتراوح أعمارهم بين الـ 16 و الـ 18 عاما.

-18:30-19:30، منصة اليوبيل



أمسيات خالدة: العرض الحي لفرقة "بلاك آيد بيز" في ساحة الوصل



-سيطلق نجوم الموسيقى العالميون "بلاك آيد بيز"، إشارة الانطلاق لهذا الحفل الفني، الذي يعد جزءا من سلسلة حفلات "أمسيات خالدة" الموسيقية، التي يتم بثها بشكل حي للملايين من المعجبين حول العالم

-20:30 -21:45 ساحة الوصل



الحفل الموسيقي لتانيا ليبرتاد

-استعدوا للحراك مع هذه المغنية البيروفية-المكسيكية المحتفى بها عالميا، والتي مكنها أسلوبها العاطفي المميز من نيل جائزة جرامي اللاتينية لإنجازات العمر للتميز الموسيقي، ولديها أكثر من 44 ألبوم، ومبيعات تجاوزت 12 مليون.

-21:30-23:00 منصة اليوبيل



26 يناير



منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

-يهدف المنتدى للترويج للدور الاستثنائي الذي تلعبه إدارة المشاريع في تطوير مستقبل فعال ومستدام للجميع، حيث ستركز النقاشات على سبل الاستفادة من التأثير الإيجابي طويل الأمد والمستدام لإدارة المشاريع على المجتمع ككل، وعلى المجتمعات الأصغر التي يتم تنفيذ تلك المشاريع فيها

-09:00-17:00، مركز دبي للمعارض



جلسة نقاشية: "دور المرأة رائدة الأعمال في العصر الحديث"

-هذه الجلسة النقاشية هي جزء من أنشطة المجلس الروسي- العربي، وتنظم بمشاركة ليلى الخياط، الرئيسة الشرفية للرابطة العالمية لسيدات الأعمال، ووفد من رئيسات، ورئيسات مجالس إدارة جمعيات سيدات الأعمال من 12 دولة عربية

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض جنوب القاعة 2A



أسبوع مكلنبورغ- فوربومرن في ملتقى ألمانيا (24-30 يناير)

-رحلة تفاعلية في هذه المنطقة الألمانية، مع فرصة للعب والفوز بجائزة مستدامة من بحر البلطيق، فضلا عن إمكانية الاسترخاء على المقاعد الشاطئية

-10:00-22:00، جناح ألمانيا



سلسلة الاستثناءات| صعود رائدات الأعمال- كيف نكسر الحواجز الجلسة الأولى

-بموجب التزامها بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ تمكين المرأة، وبنك سوسيته جنرال، عدة جلسات نقاشية لاستعراض التحديات، وأفضل الممارسات، والبحوث والرؤى التي توصل لها الخبراء القياديين والشركاء في المنطقة

- 10:15-13:00، جناح المرأة

الرؤى والرحلات

-انضموا لهذه المحادثة الاستثنائية مع الدكتورة جين جودول، مؤسسة معهد جين جودول، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام

-14:30-15:30، جناح المرأة



سلسلة أحداث بادن فورتمبيرغ

-ارقص مع إريك جوتييه

-ها هي فرصتك للانضمام إلى أحد راقصي الباليه الأكثر شهرة في العالم إريك غوتييه، الراقص الرئيسي السابق لفرقة شتوتغارت للباليه.

-20:00 - 16:00 جناح بادن فورتمبيرغ



الموسيقى الكلاسيكية



-في العشرين عاما التي مرت منذ تأسيسها، استمتع أكثر من 180.000 من الحاضرين بالعروض التي قدمتها أوركسترا "إس إي بي"

-20:00 - 16:00 جناح بادن فورتمبيرغ



فعاليات أخرى:



مركز علوم الحياة

ويلز- تسخير الابتكار في الرعاية الصحية لتمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من الازدهار

-تنعقد هذه القمة لتسليط الضوء على الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومة، وتركز على العلوم الرقمية للصحة العقلية، والرعاية الصحية المرتكزة على القيمة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة للطب الدقيق والعلاجات المتقدمة. لتأكيد الحضور، يرجى منكم تعبئة استمارة التسجيل، وللانضمام افتراضيا، يرجى منكم تعبئة استمارة التسجيل. وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي : wg.mena@gov.wales

-12:00-18:00، جناح المملكة المتحدة



الحفل الموسيقي لجوادالوبي بينيدا

-اكتشفوا أو أعيدوا اكتشاف هذه المغنية الأسطورية، التي تعد واحدة من رموز الموسيقى الشعبية في المكسيك

-16:00-18:00، منصة اليوبيل



حفل فرقة "إيوال" الجزائرية الشعبية لموسيقى الروك

-تعزف فرقة "إيوال" الشعبية لموسيقى الروك من الجزائر، موسيقاها على الجيتار الشعبي، والهارمونيكا عبر مؤلفات موسيقية ستعيدنا سنوات إلى الوراء، من خلال الدمج ما بين الموسيقى العصرية وموسيقى الأسلاف المستلهمة من الجمال الطبيعي النقي للمنطقة الشاوية

-21:30-23:00، منصة اليوبيل



شويتا سوبرام و أنوبام ناير

-شويتا هي مغنية بلاي باك هندية – كندية، اشتهرت بتقديمها لأغنية جيسون ديرولو "جلابي بيبي"، أما أنوبام ناير فهو مؤسس فرقة "روح"، وهي الفرقة الوحيدة على مستوى العالم التي تضم أعضاء من الهند والباكستان

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



27 يناير



اليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا

- 10:15 ساحة الوصل



أسبوع الصحة والعافية - اليوم الأول



الاحتفال بالأبطال المجهولين

-انتشر الأبطال المجهولون لوباء كوفيد – 19 عبر العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية. من الآباء إلى معلمي المدارس إلى عمال الصرف الصحي، فإن الأعمال اليومية البطولية هي التي جعلت مجتمعاتنا تتقدم للأمام، حتى في أصعب الأوقات.

-سيجمع هذا الحدث الاحتفالي المكون من دورتين أبطال الحياة اليومية لمشاركة قصصهم الملهمة.

المتحدثون:

-جيسي المر، صحفي أول ومضيف

-دايرو فارغاس، فنان كولومبي معاصر

-15:30 – 13:00 قاعة تيرا



سلسلة تأثير برنامج إكسبو لايف: كسر الحواجز من خلال الطب الرقمي

-انضموا إلى حلقة نقاشية تسلط الضوء على أهمية دمج العنصر البشري مع التكنلوجيا لكسر الصورة النمطية المحيطة بالصحة العقلية

-من بين المتحدثين الحاصلين على منح برنامج إكسبو لايف:

-باسم البلادي، مؤسس شركة لبيه من المملكة العربية السعودية. حيث يوفر تطبيق لبيه حلولا رقمية للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم الصحة النفسية مع حماية هوية المريض من خلال مكالمة صوتية مجهولة ورسائل داخل التطبيق.

-محمد علاء، الرئيس التنفيذي لشركة شيزلون من مصر. تهدف شيزلون إلى سد الفجوة بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية والوسيلة الآمنة والمريحة للوصول إلى العلاج من خلال تطبيق الهاتف وتطبيق الويب.

-الدكتورة كرستين كوملي، المؤسِّسة المشتركة لتطبيق "مي تو" الرائد في مجال الصحة العقلية.

-17:00 – 16:00 جناح مبدعون في الخير إكسبو لايف



فعاليات أخرى



-عرض حي لفن الشارع

-ستصيبكم الدهشة وأنتم تشاهدون مجموعة من أهم فناني "الجرافيتي" من نيوزلندا، وهم يستعضرون فن الشارع الماوري وجزيرة المحيط الهادئ، في عرض تم تصميمه خصيصا لإكسبو 2020 دبي، وستنسجمون مع الأغاني الإلكترونية الحيوية، لفرقة "كيوي"، بينما ينهي الفنانون عملهم الفني الذي سيستغرق يومين

-10:00، حديقة الفرسان



روسيا: منتدى الدواء والرعاية الصحية

-يوفر المنتدى منصة لاستعراض الاكتشافات الطبية، وأحدث المنتجات المبتكرة، كما سيناقش الإصلاحات والتحديات التي واجهتها هذه الصناعة مؤخرا، مع تسليط الضوء على أهمية ابتكار وتطوير علاقات عمل جديدة

-12:30، جناح روسيا



سلسلة الاستثناءات

-كارتيير- البرنامج القيادي كيف يمكن للمرأة أن تزدهر

-تعرفوا على العادات الـ 12 التي تمنع تقدم المرأة وكيف يمكن أن تزدهر المرأة، وذلك بالاستناد إلى عمل المؤلفة سالي هيلجسين وكتابها الحائز على جوائز "كيف يزدهر المرأة"

-13:00، جناح المرأة



الحفل الموسيقي لأوركسترا "إتش تو أو ساوند أوف ووتر" في ساحة الوصل

-سيسحركم الأداء الرائع لهذه الأوركسترا القادمة من بارغواي، بآلاتها الموسيقية المصنعة من مواد معاد تدويرها تتعلق بالمياه مثل الزجاجات والطبول وخراطيم المياه والأنابيب، لرفع الوعي حول أهمية الاهتمام بالماء

-16:30، ساحة الوصل



دينا ستارز وداني لي

-انغمسوا في هذه التجربة التي تجمع بين الموسيقى والرقص، أولا مع داني لي، مصمم الرقصات الرئيسي الذي سيدهشكم بعرض افتتاحي جامح، متبوعا بأداء دينا ستارز، المغنية الأردنية الصاعدة بقوة والمتأثرة بموسيقى البوب

-19:00-19:45، مسرح دبي ميلينيوم



لماذا؟ العرض الموسيقي لشيكار كابور والموسيقار إيه آر رحمان

-تعالوا وشاهدوا هذا المشهد الموسيقي الضخم الذي سيطلقه إكسبو 2020 دبي، من إخراج صانع الأفلام العالمي شيكار كابور، فيما وضع ألحانه الموسيقار الكبير الحائز على عدة جوائز إيه آر رحمان

-أسبوعياً (من الخميس إلى الأحد)، حتى 27 فبراير، 20:00-20:45، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي ليوجينة ليون

-استمتعوا بهذا العرض الراقص الثقافي التقليدي الشعبي، المتوارث منذ مئات السنين والقادم من البرتغال، الذي يروي أساطير وقصص غواراني عبر الموسيقى والرقص

-21:30، مسرح دبي ميلينيوم

