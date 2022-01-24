الكاميرون .. تجربة فريدة للتنوع الثقافي في أفريقيا

المصدر: وام

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زار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، جناح الكاميرون الذي يقع في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، ويحمل شعار "الكاميرون وتحديات تغير المناخ".

ويبرز الجناح جهود الكاميرون لصنع مستقبل أكثر استدامة، كما يقدم تجربة فريدة للزوار لتجربة "مجسم مصغر لأفريقيا" للتعرف على التنوع الثقافي والجغرافي والإنساني الذي تتميز به الكاميرون.

وخلال زيارته، تمنى معاليه التوفيق لجميع الدول المشاركة في إكسبو دبي 2020، مؤكداً أهمية المعرض بصفته منصة عالمية تجمع مختلف دول العالم تحت سقف واحد لتبادل المعرفة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار التي تتيحها هذه الدول، والاطلاع على أهم المشاريع والمبادرات المبتكرة والمستدامة، والخروج بحلول رائدة ومبتكرة للمواضيع الفرعية الثلاثة التي تم تحديدها كعوامل رئيسية للتنمية العالمية وهي؛ الاستدامة، والتنقل، والفرص.

وقال معاليه يُعد معرض إكسبو 2020 دبي منصة هامة للكاميرون للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف دول العالم حول سبل تنمية الاستثمار الأجنبي، وتيسير وصول المواد والمنتجات المصنوعة في الكاميرون إلى مختلف الأسواق العالمية.

واطلع معالي محمد بن هادي الحسيني خلال جولته على تفاصيل الجناح وتصميمه الذي يعكس الإرث الحضاري للكاميرون، إذ تعرف على فن العمارة التقليدية عبر معروضات مختلفة لأكواخ طينية مثل كوخ "تولك".. إضافة إلى مشاريع ومبادرات الكاميرون الطموحة للتصدي للتغيرات المناخية، وحماية الغابات الاستوائية المطيرة من تغيرات المناخ، وتعرف على المواد والمنتجات المصنوعة في الكاميرون