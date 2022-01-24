"طواف اليوبيل" ينطلق غداً من أبوظبي إلى إكسبو2020 دبي

المصدر: دبي-البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ينطلق غداً (الثلاثاء) "طواف اليويبل الذهبي" من أبوظبي إلى إكسبو 2020دبي، والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من شركاء الوزارة للاحتفال باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين.

ينطلق الطواف من وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي ويحط الرحال عند خط النهاية في إكسبو 2020 دبي، ويمتد لمسافة السباق 111 كيلو متراً، ويتضمن فئات الهواة والمحترفين من مواطني ومقيمي الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ قيمة الجوائز المالية للسباق 400 ألف درهم.

وتستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الرابعة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وسيكون "إكسبو2020 دبي" أحد محطاته الرئيسية في المرحلة السادسة.