شلها عالي ..روائع جاسم محمد الغنائية تطرب زوار إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بمجموعة متنوعة من الأغاني الرومانسية والعاطفية والوطنية، أحيا الفنان وعازف العود الإماراتي جاسم محمد، حفلاً موسيقياً على خشبة مسرح منصة اليوبيل، ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، وسط حضور جماهيري مميز.

وقدم الفنان الإماراتي مجموعة الأغاني الجميلة، التي ازدانت بها منصة اليوبيل، ونالت استحسان وإعجاب الحضور، منها: شلها عالي صاحب الذوق، عوافي على قلبك يابو قليب صافي، لا تختبر صبري، أمانة قولي يا مغرور، سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده.



جدير بالذكر أن الفنان جاسم محمد أنهى دراسته الجامعية في دولة الكويت، حيث حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية، ثم نال درجة الماجستير في الغناء العربي من كلية الفن والتصميم بجامعة الأردن.



وبرزت أعمال جاسم محمد الوطنية من خلال مشاركته في العديد من المهرجات الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.