سيف بن زايد يزور جناح المغرب ويلتقي كبير الوزراء السنغافوري

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إكسبو 2020 دبي، وشملت جولة سموه جناح المملكة المغربية، كما التقى سموه على هامش زيارته لإكسبو 2020 دبي، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة الصديقة، تيو تشي هين.

واستمع سموه في الجناح المغربي الذي يقام تحت عنوان "تراث المستقبل - من الأصول الملهمة.. إلى التنمية المستدامة".. إلى شرح حول المعروضات وما تظهره لاكتشاف المملكة المغربية وتاريخها وهويتها، وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل واستراتيجيتها في الالتزام بمستقبل مستدام لكوكب الأرض.

رافق سموه في الزيارة نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من ضباط الوزارة.

وعلى هامش الزيارة، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة الصديقة، والذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في "إكسبو 2020 دبي".

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة القائمة بين الإمارات وسنغافورة وسبل تعزيزها خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز التلاقي الدولي بين الشعوب وحضارات العالم.

حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وفاسواني كمال رام شاند سفير سنغافورة لدى الدولة، ونغ تك ھين، نائب أمين عام وزارة الخارجية السنغافورية المعني بشؤون آسيا، وسامويل تان، مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، وأنغ ويي يونغ، المساعد الخاص لكبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي، وجيرمي لو، مساعد مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من دولة الإمارات ومن جمهورية سنغافورة.