مدير "روس آتوم" : الإمارات مثال لأحد أنجح مشاريع الطاقة النووية

المصدر: وكالات

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أكد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية المسؤولة عن الصناعات النووية، أن الإمارات تعتبر مثالاً لواحد من أنجح مشاريع الطاقة النووية، حيث تم خلال السنوات العشرين الأخيرة اتخاذ قرارات حول بناء محطة نووية وتنفيذها.

وأعرب مدير "روس آتوم" في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" على هامش أعمال أسبوع "تقنيات متقدمة لمستقبل مستدام" بإكسبو 2020 دبي، عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات، حيث استعرضت "روس آتوم" مشاريعها الجديدة التي تهتم بها دول كثيرة.

وأشار إلى أن "روس آتوم" تجري محادثات مع إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حول توسيع التعاون بين البلدين.