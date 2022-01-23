معرض البريد.. محطات مهمة في تاريخ العراق

المصدر: البيان

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يستحضر معرض البريد العراقي في إكسبو 2020 دبي، مراحل مهمة من تاريخ العراق، ويشهد المعرض، إقبالاً كبيراً ولافتاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالطوابع المعروضة التي تحمل في طياتها تفاصيل ومعلومات غنية ويتجلى فيها بعض محطات مهمة في تاريخ العراق عبر مراحل زمنية وسياسية مختلفة.

ويحتوي المعرض على سلسلة من الطوابع ظهرت في العام 1923 وتضم المجموعة ذات الـ 12 طابعاً وتضم ثمانية تصاميم مختلفة تعكس مناظر وصوراً من التاريخ القديم والحديث والمعاصر.

ومن أبرز وأهم الطوابع ذلك الذي كانت تظهر عليه صورة ملك العراق السابق فيصل الأول وكانت قيمته السعرية روبية واحدة و تم إصداره عام 1921 تبعه بعد ذلك إصدار سلسلة ذات 13 قيمة سعرية مختلفة وذلك في العام 1931 وهو يعتبر من أغلى الطوابع العراقية .

ويعتبر طابع الملك غازي الأول الذي صدر في العام 1934 أحد الطوابع المهمة ومن أغلاها وكان الملك قد أصدر 18 طابعاً.

ويضم الجناح أيضاً طابعاً بريدياً يعود لفترة مؤسس الجمهورية العراقية الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم الذي صدر سنة 1960 وكان عدد الطوابع التي أصدرها " قاسم " 26 طابعاً وهو أيضا من أغلى الطوابع العراقية.

وتعود بداية ظهور البريد في العراق إلى العهد العثماني و في العام 1868 افتتحت بريطانيا مكتبين بريديين في العراق وبدأ الإهتمام بالبريد الحديث بعد صدور نظام البريد العثماني في العام 1869 وأخذ يتطور من حيث النقل والإدارة والمعاملة وباشرت السلطات في العراق تأسيس مكاتب بريدية وأنشأت العديد من دوائر البريد والخطوط البريدية الحديثة وسن قانون البريد العراقي في العام 1930.

وقال علاء الطائي نائب مدير عام الشركة العامة للبريد العراقي رئيس الوفد العراقي إلى إكسبو دبي 2020 :" سعداء بالتواجد في إكسبو دبي 2020 هذا الحدث الدولي المهم ونشهد يومياً إقبال العديد من الزوار الذين يعربون عن اهتمامهم الكبير بالمجموعات المعروضة فلكل منها قصة وتاريخ حافل و عريق يدل على عمق ومخزون التراث العراقي ليشكل فرصة مهمة لسرد كنوزه أمام زوار إكسبو دبي من مختلف بلدان العالم .. مشيراً إلى أن هذه الطوابع من تصميم المصمم المبدع سعد غازي لفتة المعروف عالمياً.

و أضاف أن التطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات أثرت سلباً على الجيل الجديد ومدى اهتماماتهم بمعارض الطوابع .. لكننا نعمل جاهدين كي لا ينسى هذا الجيل مكانة وأهمية الطوابع والحقب التاريخية التي مرت عليها ونشجع الجيل القديم على أن يغرسوا في أطفالهم حب وشغف جمع الطوابع كوسيلة لمعرفة تاريخ الشعوب والدول.

وقال: إن "المشاركة جاءت في ضوء توجيهات إدريس خالد عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة للبريد العراقي .. وكان هناك تنسيق مع كل من مجموعة بريد الإمارات وجمعية الإمارات لجمع الطوابع البريدية وعملنا على توفير مجموعة من الطوابع البريدية بمختلف الإصدارات وكذلك توفير الإصدارات القديمة التي تخلد تاريخ العراق".