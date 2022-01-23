دوقية لوكسمبورغ الكبرى .. إنها تجذبنا

المصدر: البيان

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خلال احتفالها بيومها الوطني الفخري في إكسبو 2020 دبي، تعهدت دوقية لوكسمبورغ، بالالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات المستقبل.



بدأ الاحتفال الذي أقيم اليوم (الأحد)، بالمراسم الرسمية لرفع العلم، وعزف النشيد الوطني، تلاه عرضاً ثقافياً موسيقياً منوعاً، شمل أداءً مميز لفرقة الموسيقى المعاصرة "يونايتد إنسترومنتس أوف لوسلين"، بمشاركة عازف الساكسفون أوليفر سليبين وعازفة الكمان دانييل هينيكوت، وإلقاء قصيدة "إنها تجذبنا" لكارلا لوكاريلي، باللغتين العربية والإنجليزية.



وكان معالي يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، في استقبال سعادة روبرت لاور، سفير لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال معالي يعقوب يوسف الحوسني: "نعرف لوكسمبورغ بصفتها مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية والتمويل، كما تعد واحدة من أكثر الأماكن اخضراراً على مستوى العالم، فيما يقدم جناح لوكسمبورغ الدولة كرائدة في مجالَي الاستدامة والابتكار".



وأضاف: "نمت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ بشكل كبير منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل حوالي 42 عاما، ولدينا رؤية مشتركة فيما يخص الابتكار، وأهداف التنمية المستدامة، وقطاع الفضاء. ونحن حريصون على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا، أثناء فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي وما بعدها".



وقال روبرت لاور: "نتشارك معظم الصفات التي تلقينا عليها المدح في جناحنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف إكسبو 2020 دبي، فمجتمعاتنا والقوى العاملة لدينا متنوعة ومتعددة اللغات، ونحن منفتحون على العالم، ونرحب بالتجارة والاستثمارات، ومع تشارك دولتينا نفس الذرائع والمرونة والقدرة السريعة على التكيف، وبالرغم من حجمنا الصغير نسبيا، إلا أننا نتمتع بالريادة والابتكار في عدة مجالات، كقطاع الفضاء على سبيل المثال".



وأضاف: "كما أننا نتشارك الالتزام بالتصدي لتحديات المستقبل، حيث تدرك دولنا أن هذا يمكن تحقيقه فقط من خلال التعاون والحوار الدوليان، ونحن لا نشعر بالخجل من تحمل نصيبنا من المسؤولية في سبيل إنجاح التعاون الدولي".



وتابع: "لدينا توقعات هائلة بخصوص عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن للعامين القادمين، ولاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28)، ولعضويتنا المشتركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسوف نقوم بدعم كافة الخطوات التي ستتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية تلك التوقعات، وللتصدي للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا".



في وقت لاحق، سيستضيف جناح لوكسمبورغ، العرض الصوتي السمعي البصري "دريفي"كما سيطلق أسبوع الأنشطة الثقافية.



يقع جناح لوكسمبورغ في منطقة الفرص، ويستلهم تصميمه العصري من شريط موبيوس، الذي أصبح مجازاً للتعبير عن الغرابة والتكرار والتجديد، تمامًا مثل فكرة الاقتصاد الدائري الخالية من النفايات والصديقة للبيئة التي يعرضها، كما يسلط الضوء على الدولة من عدة جوانب، بدءا من تنوعها الثقافي، ووصولا إلى بروزها في المجالات المتعلقة بتكنلوجيا الفضاء، مثل الأقمار الصناعية والتعدين في الفضاء وغيرها، كما يحتوي الجناح على مزلجة هوائية يبلغ ارتفاعها 21 مترا، تمتزج مع المساحات الخضراء والخشبية التي تستحضر غابات البلاد الجميلة.



وتعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتا مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، لتسليط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وعرض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يليها إلقاء الخطابات الرسمية وتقديم العروض الثقافية.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد لستة أشهر.