طواف اليوبيل الذهبي.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 26 يناير.. انضموا إليها

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الدولية والأنشطة الرياضية والبرامج الفنية والترفيهية الممتعة خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الجاري، أبرزها:





اليوم الوطني للوكسمبورغ

- 10:15، ساحة الوصل



أسبوع الثقافة في جناح لوكسمبورغ

-حدث ثقافي فريد ومتنوع حيث يتولى ثمانية فنانين الإشراف على الجناح من خلال مشروع مشترك بينهم. يعكس المشروع تنوع لوكسمبورغ وتراثها.

-طوال اليوم، جناح لوكسمبورغ



عرض "ديريفي"

-بمناسبة اليوم الوطني للوكسمبورغ، يقام عرض "ديريفي" الصوتي، ويشتمل على صوت بشري وثلاث آلات موسيقية صوتية ونظام معالجة صوت رقمي. يهدف العرض إلى استكشاف المسافة بين الشعر والغناء، والعلاقة بين اللغة والموسيقى.

- 18:30، جناح لوكسمبورغ



فعاليات أخرى



المعرض الدولي للطوابع – الإمارات 2022

- يُظهِر هذا المعرض دبي بوصفها مركزا لتواصل العقول وصنع المستقبل

- 10:00 – 16:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1B جنوب، الغرف 4، 5، و7، 8



يوم الخط الجورجي (22-23 يناير)

-ورشة فن الخط الجورجي

- فعالية للتعريف بثقافة المخطوطات الجورجية وتفردها، بمشاركة مجموعة من الخطاطين الجورجيين. سيقدم كل خطاط ثلاثة أنواع من النصوص الجورجية، وثلاثة أنواع من أنظمة الكتابة الجورجية، ونماذج تاريخية وحديثة من الخط الجورجي. ستتضمن الفعالية أيضا أنشطة مختلفة، بما في ذلك الكتابة على الفخار ورسم الحروف الجورجية

-17:00-18:00، جناح جورجيا



لقاء مع الكتّاب الجورجيين

- 15:00-17:00، مدرج تيرّا



7 صور حية من الأدب الجورجي

-سيكون الزوار على موعد مع عرض مسرحي مستوحى من الأدب الجورجي، يركز بما فيه من جمال وأزياء على أهم حقب الأدب والتاريخ الثقافي لجورجيا، من الخرافة إلى الريادة الجورجية

- 21:30 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم



صوت الشباب – أرض العجائب | نيوزيلندا

- يحتفي هذا العرض، من إخراج مصممة الرقصات العالمية باريس غوبل، الشهيرة بتعاونها مع جاستن بيبر، بالتنوع والشباب عبر الغناء والرقص والدراما والكلمة المنطوقة. ستختار غوبل 30 يافعا من نيوزيلندا لتنضم إليهم على خشبة المسرح نخبة مختارة من الفنانين الشباب ذوي الخبرة

- 18:30 – 19:30، مسرح دبي ميلينيوم



حفل جاسم محمد

-المغني الإماراتي جاسم محمد يقدم عرضا حيا في إكسبو 2020 دبي

- 21:30 – 23:00، منصة اليوبيل



24 يناير



اليوم الوطني لكمبوديا

-10:15، ساحة الوصل

العرض الثقافي لكمبوديا

-يقام هذا العرض تقليديا للاحتفاء بالملك أو قادة الدول أو الضيوف الرسميين الزائرين للبلاد. أما اليوم، فتقدم كمبوديا أطيب تمنياتها لجميع زوار إكسبو 2020 دبي

-15:00، جناح ألِف، حلقة الأنشطة

-سيشمل الاحتفال باليوم الدولي للتعليم في إكسبو 2020 دبي تشكيلة من الأنشطة والفعاليات:



اليوم الدولي للتعليم

-استعراض أبرز التحولات التي ينبغي تعزيزها لتوفير الحق الأساسي لكل فرد في التعليم، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولا وسلما

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



المجلس العالمي للجيل القادم

-مدرسة لأطفالي: ملاحظات وانطباعات معلمي وأولياء أمور طلاب المستقبل

-فعالية تبحث أنواع المدارس التي قد يرغب شباب اليوم في بنائها للأطفال والطلاب الذين سيربّون ويدرّسون مستقبلا

-10:00-13:00، جناح البرتغال



بطلات التعليم: الاحتفال برائدات تغيير القطاع التعليمي، ماضيا وحاضرا ومستقبلاً

-جلسة مشتركة مع جناح فرنسا بمشاركة مجموعة من رائدات التعليم، تسلط الضوء على كيفية وصولهن إلى مناصبهن ومصدر إلهامهن، وتستعرض الجيل المقبل من صانعي التغيير في المجال التعليمي

-10:30-13:30، جناح المرأة



اتخاذ اتجاه جديد في الفعاليات التعليمية

-ورشة عمل عن "التركيز على الدافع الخفي للتميز"، ومحادثة بشأن عملية تحول يمكن تنفيذها في المدارس بالتعاون مع الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور، بقيادة إنوسنتا إيوارت، أخصائية تنمية الذكاء العاطفي البريطانية الإسبانية

-11:00، جناح إسبانيا



عرض تقديمي لكتاب "أ لايت إن ذا داركنس" (نور في الظلام) لمارتا بوريل

-تشمل هذه الفعالية إلقاء الضوء على تحديات التعليم على صعيد عالمي، واستعراضا للمناصرين الشباب وقادة المستقبل الذين يدافعون عن التعليم خارج الصندوق، وعرضا تقديميا لكتاب الناشطة الشابة مارتا بوريل، "أ لايت إن ذا داركنس"

-12:00، جناح إسبانيا



جمعية أوروكشيغ الوطنية للتراث الشعبي للأطفال والشباب | هنغاريا

-تنظم جمعية أوروكشيغ مسابقات رقص فردية في مختلف أنحاء هنغاريا كل عام، و"مهرجان الرقص الفردي الوطني للراقصين الشعبيين الصغار" كل عامين. وتستعرض هذه الفعالية الرقص الفردي بأفضل صوره

-15:30-16:30، مسرح دبي ميلينيوم



نائب المدير العام لمؤسسة ريال مدريد يقدم محطة "أكاديمية القيم الرياضية" التلفزيونية، المنصة التعليمية للمؤسسة

-سيقدم أسطورة ريال مدريد، برفقة المدير الإداري لمؤسسة ريال مدريد، عرضا تقديميا لمحطة "أكاديمية القيم الرياضية" التلفزيونية، المنصة الوحيدة لتعليم الرياضة والقيم في العالم، حيث ستتيح المؤسسة محتواها التعليمي وورش عملها ودوراتها وأنشطتها بشكل مفتوح ومتزامن في جميع أنحاء العالم، ضمن فئات وأقسام محتوى مختلفة للمعلمين واللاعبين وأولياء الأمور

-لعمليات الاعتماد، يرجى التواصل مع emarquez@realmadrid.es

-18:30، جناح إسبانيا



فعاليات أخرى:



المنتدى العالمي للبيئة العمرانية 2022

-فرصة للانضمام إلى رواد عالميين من القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية وغير الهادفة للربح، يجمعهم هدفتعزيز إنشاء أماكن مستقرة وذكية وصحية مع تقدم القرن الحضري، في جلسة بعنوان "المدينة الصالحة للعيش: مستقرة، وذكية، وصحية"

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 شمال



أوركسترا الجاز الوطنية: "أول ذات جاز" | إيطاليا

-تأخذنا هذه الأوركسترا عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا هذا، حيث تعزف الموسيقى التصويرية الشهيرة التي ألفها بعض أعظم الملحنين للأفلام في إيطاليا – بأسلوب مثالي يعتمد على موسيقى الجاز!

-21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



دي جيه فات سام

-مزيج من أصوات الحنين من ثقافات موسيقية متنوعة يقدمه أفضل منسقي الأغاني في دبي، بمن فيهم دي جيه فات سام

-21:00-23:00، منصة اليوبيل



25 يناير



اليوم الوطني للسلفادور

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبادن فورتمبيرغ

-16:15، ساحة الوصل



منتدى المجلس الروسي- العربي للأعمال:

-روسيا- العالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد

-ستتم مناقشة أمور التجارة والاستثمارات خلال هذا المنتدى ضمن برنامج الأعمال الخاص به

-تضم قائمة المتحدثون في الجلسة العامة:

-معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي

-ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض



طواف اليوبيل الذهبي

-سباق للدراجات الهوائية بصحبة صاحب السمو راعي السباق، من المقرر أن يبدأ في إمارة أبوظبي وينتهي في موقع إكسبو 2020 دبي، ويليه تقديم عرض رياضي رسمي

-السباق:13:30-17:00، بوليفارد 2020

-العرض: 18:30-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض أصوات الشباب في بلاد العجائب

-استكشفوا الأوجه المتعددة للمشاعر والمشاهد التي تحدد "الصوت الشبابي" لأحدهم، يقدم هذا العرض الحيوي المواهب النيوزلندية الشابة، بقيادة مصممة الرقص العالمية والحائزة على جوائز باريس جوبيل، في عرض فني ممتع تم ابتكاره لتقديمه في إكسبو 2020 دبي، ويشمل تقديم التصميمات والرقص والغناء المبهج والذي يقدمه شباب نيوزلنديون تتراوح أعمارهم بين الـ 16 و الـ 18 عاما.

-18:30-19:30، منصة اليوبيل



أمسيات خالدة: العرض الحي لفرقة "بلاك آيد بيز" في ساحة الوصل

-سيطلق نجوم الموسيقى العالميون "بلاك آيد بيز"، إشارة الانطلاق لهذا الحفل الفني، الذي يعد جزءاً من سلسلة حفلات "أمسيات خالدة" الموسيقية، التي يتم بثها بشكل حي للملايين من المعجبين حول العالم

-20:30-21:30، ساحة الوصل



الحفل الموسيقي لتانيا ليبرتاد

-استعدوا للحراك مع هذه المغنية البيروفية-المكسيكية المحتفى بها عالميا، والتي مكنها أسلوبها العاطفي المميز من نيل جائزة جرامي اللاتينية لإنجازات العمر للتميز الموسيقي، ولديها أكثر من 44 ألبوم، تم بيعها أكثر من 12 مليون مرة

-21:30-23:00، منصة اليوبيل



26 يناير



منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

-يهدف المنتدى للترويج للدور الاستثنائي الذي تلعبه إدارة المشاريع في تطوير مستقبل فعال ومستدام للجميع، حيث ستركز النقاشات على سبل الاستفادة من التأثير الإيجابي طويل الأمد والمستدام لإدارة المشاريع على المجتمع ككل، وعلى المجتمعات الأصغر التي يتم تنفيذ تلك المشاريع فيها

-09:00-17:00، مركز دبي للمعارض



جلسة نقاشية: "دور المرأة رائدة الأعمال في العصر الحديث"

-هذه الجلسة النقاشية هي جزء من أنشطة المجلس الروسي- العربي، وتنظم بمشاركة ليلى الخياط، الرئيسة الشرفية للرابطة العالمية لسيدات الأعمال، ووفد من رئيسات، ورئيسات مجالس إدارة جمعيات سيدات الأعمال من 12 دولة عربية

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض



أسبوع مكلنبورغ- فوربومرن في ملتقى ألمانيا (24-30 يناير)

-رحلة تفاعلية في هذه المنطقة الألمانية، مع فرصة للعب والفوز بجائزة مستدامة من بحر البلطيق، فضلا عن إمكانية الاسترخاء على المقاعد الشاطئية

-10:00-22:00، جناح ألمانيا



سلسلة الاستثناءات

-صعود رائدات الأعمال- كيف نكسر الحواجز الجلسة الأولى

-بموجب التزامها بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ تمكين المرأة، وبنك سوسيته جنرال، عدة جلسات نقاشية لاستعراض التحديات، وأفضل الممارسات، والبحوث والرؤى التي توصل لها الخبراء القياديين والشركاء في المنطقة

-10:15-13:00، جناح المرأة



الرؤى والرحلات

-انضموا لهذه المحادثة الاستثنائية مع الدكتورة جين جودول، مؤسسة معهد جين جودول، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام

-14:30-15:30، جناح المرأة



مركز علوم الحياة- ويلز- تسخير الابتكار في الرعاية الصحية لتمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من الازدهار

-تنعقد هذه القمة لتسليط الضوء على الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومة، وتركز على العلوم الرقمية للصحة العقلية، والرعاية الصحية المرتكزة على القيمة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة للطب الدقيق والعلاجات المتقدمة. لتأكيد الحضور، يرجى منكم تعبئة استمارة التسجيل، وللانضمام افتراضيا، يرجى منكم تعبئة استمارة التسجيل. وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: wg.mena@gov.wales

-12:00-18:00، جناح المملكة المتحدة



الحفل الموسيقي لجوادالوبي بينيدا

-اكتشفوا أو أعيدوا اكتشاف هذه المغنية الأسطورية، التي تعد واحدة من رموز الموسيقى الشعبية في المكسيك

-16:00-18:00، منصة اليوبيل



حفل فرقة "إيوال" الجزائرية الشعبية لموسيقى الروك

-تعزف فرقة "إيوال" الشعبية لموسيقى الروك من الجزائر، موسيقاها على الجيتار الشعبي، والهارمونيكا عبر مؤلفات موسيقية ستعيدنا سنوات إلى الوراء، من خلال الدمج ما بين الموسيقى العصرية وموسيقى الأسلاف المستلهمة من الجمال الطبيعي النقي للمنطقة الشاوية

-21:30-23:00، منصة اليوبيل



شويتا سوبرام و أنوبام ناير

-شويتا هي مغنية بلاي باك هندية – كندية، اشتهرت بتقديمها لأغنية جيسون ديرولو "جلابي بيبي"، أما أنوبام ناير فهو مؤسس فرقة "روح"، وهي الفرقة الوحيدة على مستوى العالم التي تضم أعضاء من الهند والباكستان

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



