"هيت".. 7 ساعات ساحرة من الموسيقى الهندية في إكسبو

المصدر: البيان

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لسبع ساعات متواصلة صدحت الموسيقى الهندية في إكسبو 2020 دبي، وسط أجواء مفعمة بابهجة والفرح، حيث استضاف الحدث الدولي الكبير، النسخة الثانية من مهرجان "هيت" الموسيقي الذي حقق نجاحاً ساحقاً في نسخته الأولى، وهو أكبر مهرجان لموسيقى جنوب الهند في العالم، وذلك على مسرح اليوبيل وسط حضور كثيف.



وشاركت في المهرجان مجموعة من أشهر الموسيقيين في الهند، حيث استمتع الجمهور على مدى 7 ساعات متواصلة بأداء معزوفات موسيقية متنوعة ومدهشة لنحو 15 فنانا هنديا معروفا.



وأدت سوتشيتا ساتيش أغان عدة بلغات متنوعة، وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها من ولاية كيرلا، تصدّر اسمها عناوين الأخبار وهي ابنة 12 عاما، عندما سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس بالغناء بـ 102 لغة مختلفة.



وأضفت مجموعتان مقرهما بنغالور على موسيقى كارناتيك الكلاسيكية لمسة جديدة، حيث قام هاريش سيفاراماكريشنان، المغني الرئيس لفرقة الروك أجام، بتقديم الأغاني الكلاسيكية مع نكهة الروك، بينما أبدعت فرقة تريلوك، وهي فرقة روك كارناتيك معاصرة، بارتجالها.



أما ثلاثي فرقة "روك بيبر سيزرس" فأبدع بعروض موسيقية رائعة، في حين أبقت فرقة جام 202 على حماس الجمهور عبر معزوفاتها الحرة المتدفقة، وأسعدت المغنية الشهيرة أريا دهايال الجمهور بوجودها وأغانيها، خصوصا أغنيتها الأولى والمنفردة التي حملت عنوان "تراي ماي سيلف".



وشارك في الحفل المغني والممثل سيدارت مينون، من ولاية كيرلا، مع المغنية جيوتسنا راداكريشنان، والتي غنت بـ 12 لغة، ومينون يعد المؤسس المشارك لفرقة ثايكودام بريدج الشهيرة.



وأبقى دي جي سافيو، الرقم واحد من كيرالا، الأجواء الحماسية في المكان، من خلال تقديم بعض أشهر الأغاني التي أعاد توزيعها من أفلام جنوب الهند والمشهد الموسيقي الهندي.