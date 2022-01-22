«الركض في إكسبو».. تنوع وشمولية وأجواء عائلية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق سباق «الركض في إكسبو» للجري، نجاحاً باهراً، وتحوّل إلى كرنفال عائلي بامتياز، وسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية، في صورة رائعة، عكست التنوع والشمولية التي يتميز بها «إكسبو 2020 دبي»، ورسالته المجتمعية لجعل الرياضة أسلوب حياة.



وتحولت أروقة «إكسبو 2020 دبي» وشوارعه الرئيسة، وساحة الوصل، إلى مضامير مفتوحة للجري، في أجواء مفعمة بالمرح والحماس، حيث شارك أكثر من 10 آلاف متسابق في 3 سباقات، لمسافة 3 و5 و10 كيلومترات.



وانطلق المتسابقون من أمام الجناح القطري في منطقة الاستدامة، على شارع المنغروف، مروراً بأجنحة «تيرا» وسنغافورة وهولندا وإسبانيا، وشارع السدر وجناح الإمارات وساحة الوصل، ثم تجاوز المتسابقون منطقتي الفرص والتنقل، والعديد من الأجنحة الموجودة على شوارع الغاف والشروق والغروب، وصولاً إلى قرية السباق في حديقة اليوبيل.



شغف



وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن المشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، تعكس شغف المجتمع الإماراتي بالرياضة، مشيراً إلى أن إقامة الفعالية في «إكسبو 2020 دبي»، منحها قيمة أكبر، وشكّل حافزاً للمشاركين، وخاصة للعائلات، وقال: الركض بين أجنحة 192 دولة، ووسط أبرز المعالم التي يزخر بها إكسبو 2020 دبي، تجربة فريدة واستثنائية، لذا، حرص عشاق الرياضة على استثمار هذه الفرصة، وتخليد مشاركتهم في هذا الحدث العالمي.



وأضاف: مجلس دبي الرياضي يتعاون مع إكسبو 2020، لإقامة أنشطة رياضية متنوعة، لجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، وهذا السباق الذي يضم مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار والعائلات، الطريقة المثلى لتحقيق ذلك، وتمكين جميع أفراد الأسرة بالاستمتاع.



وأضاف: ندعم الفعاليات الرياضية في إكسبو 2020 دبي، ونعمل مع المنظمين من داخل وخارج الدولة، لإقامة المزيد منها في هذا الحدث العالمي، ومتشوقون لمشاهدة أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية، وهم ينطلقون من أمام جناح الإمارات، خلال المرحلة السادسة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية الشهر المقبل.



وأعرب عدد من المشاركين، عن سعادتهم بخوض تجربة الركض بين أروقة إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي الفريد من نوعه في المنطقة، مؤكدين روعة التنظيم، والالتزام بكافة الإجراءات الصحية.



تنظيم



وقال المشارك المصري محمد عبد العاطي: الركض في إكسبو، حدث مهم بالفعل بالنسبة لي، لقد جئت منذ الصباح الباكر، ووجدت كل شيء منظماً بشكل رائع، من المواقف حتى انطلاق السباق، لقد شعرت عندما ركضت بين الأجنحة، بتصاميمها الهندسية المبهرة، أني أجمع بين الماضي و الحاضر، شكراً لدبي على هذه المبادرات الجميلة، التي تشجع الناس على جعل الرياضة أسلوب حياة.



وأضاف: مشاركتي في السباق، فرصة لمشاهدة كل هذا القدر من العمل الكبير المبذول في إكسبو 2020 دبي، ومن الرائع مشاهدة الجميع يتحدون أنفسهم.



وقال عبد الله الهاشمي، البالغ من العمر 9 سنوات: «زرت إكسبو عدة مرات حتى الآن، أحب هذا المكان حقاً، وأحب رياضة الركض كثيراً، لقد كنت سعيداً بالمشاركة في سباق 3 كيلومترات مع شقيقي خليفة ووالدي».



وحصل جميع المشاركين في فعالية «الركض في إكسبو»، على دخول مجاني إلى إكسبو 2020 دبي لبقية اليوم، بالإضافة إلى حقيبة هدايا، تتضمن قميصاً تذكارياً، وميدالية تحمل شعار إكسبو 2020 دبي.