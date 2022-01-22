«حفل تدخين» في احتفالات اليوم الوطني الأسترالي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد الجناح الأسترالي للاحتفال مع زواره بالنجاح، الذي حققه منذ بداية المعرض، بتقديم برنامج حافل بالعروض الموسيقية، والمباريات الرياضية، وبرامج الطهي، وذلك في اليوم الوطني الأسترالي المخصص من قبل «إكسبو 2020 دبي»، والموافق 29 يناير الجاري.



ويُصنف الجناح الأسترالي من بين الأكثر نجاحاً في النصف الأول من «إكسبو 2020 دبي»، لأنه تمكن من استضافة أكثر من 87 فعالية، ومئات الوفود التجارية والحكومية الدولية، وما يزيد على 45000 طالب، و60 متحدثاً أسترالياً، شاركوا في فعاليات إكسبو.



ويتحدث جوستين ماكغوين المفوض العام الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي» عن المشاركة الأسترالية في المعرض قائلاً: «لقد كان إكسبو 2020 بالنسبة لنا فرصة استثنائية، لاستعراض ما نمتلكه من قدرات على الابتكار، ومع تنوع ما لدينا من مواهب تتسع رقعة اختياراتنا، ونحن نعد لبرنامج الاحتفال بيوم 29 يناير، حيث نتطلع نحو تأكيد ما نحظى به من مواصفات فريدة».



فنون



وتبرز احتفالات اليوم الوطني الأسترالي في 29 يناير الجاري أهمية الفنون والثقافات واللغات الخاصة بالسكان الأصليين، وسكان جزر مضيق توريس، كما سيقام «حفل تدخين» للسكان الأصليين في الصحراء، لحماية الزوار والحفاظ على صحتهم، ويقدم بيكر بوي مغني الراب والراقص والممثل الأسترالي الشهير، والذي ينتمي إلى السكان الأصليين عرضاً ثقافياً في كل من الوصل بلازا والجناح الأسترالي، ومن الفعاليات اللافتة للنظر نقل رفع العلم الرسمي الأسترالي فوق قبة البرلمان في أستراليا مباشرة، ليخفق عالياً على قبة الوصل في نفس لحظة انطلاق الاحتفالات على مسرح الوصل بلازا.



تضم قائمة الفعاليات المخصصة لبرنامج اليوم الوطني عدداً من الفقرات المميزة مثل فريق «Roo,d الكانغرو الضخم»، والذين يقدمون عرضاً مدهشاً، يحاكون فيه قفزات حيوان الكانغرو بطريقة كوميدية، إضافة إلى التفاعل المباشر لكل من «واتل» و«جالي» مع الجمهور أثناء الاحتفال.



رياضة



تُقام أيضاً ورش العمل الخاصة بالدوري الأسترالي لكرة القدم في الملعب الرياضي داخل «أوسي بارك»، بواسطة نجم الدوري الأسترالي الشهير بشار حولي، بالإضافة إلى مباريات الكريكت في الفناء الخلفي والألعاب الترفيهية العائلية الأسترالية، كما يتم تقديم الطبق الأسترالي التقليدي «تاكر» طوال اليوم.



تضاء قبة الوصل عندما يحل المساء بعرض مدته 7 دقائق من التجربة المحورية لزائر الجناح الأسترالي، والتي تتجسد في عرض «حلم النجوم» Star Dreaming. تستمر الاحتفالات في الساحة الأمامية للجناح بعرض مجموعة ممتعة من العروض الموسيقية والترفيهية والعروض الراقصة، ومنها عرض الثنائي الحائز العديد من الجوائز O’Shea وهما زوج وزوجة يقدمان الموسيقى الريفية، التي تعد من أكثر الموسيقات الأسترالية انتشاراً، ونجم برنامج المواهب الشهير «أستراليا غوت تالنت» ميتش تامبو، الذي تصدر مبيعات العالم بألبومه الأول.



تجربة



يقول مدير الجناح الأسترالي بيتر سامز: «نحن نعمل طوال الوقت على تحسين تجربة الزائر لدينا حتى يخرج من الجناح الأسترالي، وقد تشكلت لديه ذكرى دائمة حول الجناح، فأنا أشعر بأن هذه مسؤولية تقع على عاتقنا تجاه الجمهور كوننا نتواجد في بداية المعرض».



ويتحدث منير سنكري نائب المفوض العام الأسترالي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» عن حجم التأثير الكبير، الذي أحدثه البرنامج الخاص بالجناح الأسترالي قائلاً: «يمثل معرض إكسبو فرصة مثالية لأستراليا لإظهار خبرتها في مجالي الصناعة والتجارة خاصة من خلال فعاليات المجلس العالمي».



فوائد



تمكنت الأنشطة التجارية والاستثمارية في أستراليا من تحقيق فوائد عدة بتواجدها في «إكسبو 2020 دبي»، فقد استطاعت الصناعة الأسترالية تحقيق التواصل مع الوفود التجارية العالمية، كما سلط المعرض الضوء على قدرات أستراليا في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعدين والموارد والغذاء وأعمال الزراعة والتصنيع المتطور بما يشمله من صناعات الفضاء والدفاع، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الرقمية، وغيرها.



وقالت كلير كوني نائبة المفوض العام الأسترالي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» أثناء مناقشة البرنامج الخاص بالجناح الأسترالي: «حرصنا أثناء التخطيط للفعاليات الخاصة بنا في جميع أنحاء إكسبو، على أن تخدم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لذلك نلاحظ أن البرنامج يعكس الثقافة المترسخة لدى أستراليا للتفكير الإبداعي والالتزام بدفع عملية الابتكار للأمام من أجل عالم أفضل وأكثر عدلاً وهذا ما نفخر به كأمة ونعمل على إبرازه في كل فعالية أو مناسبة للتواصل داخل إكسبو».



ويختتم ماكغوان الحديث بالقول: «نحن نتطلع لاستقبال كل من يرغب في الانضمام إلينا في الاحتفال، حيث أرى أنها فرصة عظيمة لتقوية الروابط مع البلاد الأخرى، ومشاركة ما لدينا من إمكانات مع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وجمهور إكسبو 2020 دبي».