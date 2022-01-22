الفنان الإماراتي أليرا يطلق أغنيته الجديدة على أرض إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أطلق الفنان وكاتب الأغاني الإماراتي أليرا أغنيته الجديدة المستوحاة من «إكسبو 2020 دبي» بعنوان «كلنا واحد»، خلال حفلة موسيقية على أرض إكسبو 2020 دبي.

وأكد الفنان أليرا أن أغنية «كلنا واحد» ترمز إلى الوحدة الوطنية وتحتفي بالتنوع الديموغرافي بالدولة، والذي أسهم إلى حد كبير في بناء الوطن، وهذا ما يتماشى مع الرسالة التي يسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى إيصالها.

ورفع الكثير من المقيمين على أرض الإمارات من مختلف الجنسيات أعلام بلادهم خلال الحفل في استعراض للوحدة الوطنية، ما حوّل المدرج إلى بحر كبير من الأعلام مع انطلاق الأغنية الجديدة.

كما شملت الحفلة الموسيقية عروضاً فنية أدتها بعض الفرق المجتمعية، مثل فرقة النادي الفلبيني «جوقة فيل سوك»، وجوقة سانت ماري الفلبينية وجوقة الإنجيل الأفريقي بالإضافة إلى الفرق الفنية المختلفة.

ويأتي انطلاق أغنية الفنان أليرا الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حصدته أغنيته الأولى «تيك فلايت»، والتي أصبحت ترند للرقص على منصات تيك توك وانستغرام.

واستعرض الفنان أليرا من خلال أغنيته الجديدة مواهبه الموسيقية الفريدة وقدرته على الغناء بخامات صوتية متعددة (كونترتنور) تصل إلى ست خامات.

جدير بالذكر أن الفنان أليرا ولد وعاش في دبي، حيث نما حبه للموسيقى في سن مبكرة، وتأثر بالأنواع الموسيقية المختلفة من جميع أنحاء العالم. فلا يقتصر ذوقه على نوع معين من الموسيقى بل يمتد ليشمل أنواعاً متعددة لاسيما موسيقى البوب والجاز والبلوز والبالادس والروك وموسيقى الريف والموسيقى الكلاسيكية.