"أصوات الأرض" بآلات موسيقية مستدامة في إكسبو

المصدر: البيان

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ترددت ألحان مألوفة من آلات موسيقية "مستدامة" في جنبات جناح الاستدامة الفريد في إكسبو 2020 دبي، لتبعث برسالة فرقة موسيقية قطعت آلاف الأميال من قلب أميركا الجنوبية منادية بالحفاظ على المياه.



ومن خلال آلات صنعت من مواد مستدامة، عزفت فرقة (إتش.تو.أو – أصوات الأرض) مقطوعات موسيقية ملهمة في جلسة خاصة بقاعة محاضرات جناح الاستدامة. ومع قليل من الشرح، كانت الرسالة واضحة من الفرقة القادمة من باراغواي بضرورة الحفاظ على المياه كأحد أهم سبل الحياة.



وقالت لوسيانا موليناس مديرة المشروع إن مبادرة أصوات الأرض تتبنى مبدأ تعليميا لنقل رسالتها إلى أكبر قدر من البشر، خاصة الأجيال الصاعدة التي ستتحمل المسؤولية فيما بعد. مضيفة، وهي تشرح عناصر المبادرة من خلال عرض تقديمي باللغة الإنجليزية: "يقوم عملنا مع الصغار على أربعة مبادئ أساسية تنتقل من الفرد إلى المجموعة ثم المحيط الأوسع وصولا إلى المجتمع".



وبعد نحو عقدين من العمل الشاق، تقول لوسيانا إن المبادرة تضم الآن 20 ألف طفل وتلميذ في 200 مجتمع محلي داخل باراغواي، وتعتقد أن هؤلاء الآن باتوا يحملون شعلة الرسالة من خلال ما يعزفونه من موسيقى.



وقدم أربعة عازفين موسيقاهم مستخدمين آلات موسيقية صنعت من أدوات مستدامة، بينها على سبيل المثال الكمان المصنوع من قارورة بلاستيكية، وغيتار مصنوع من مخلفات بلاستيكية أيضا.



وتستعد الفرقة للكشف عن آلة هارب فريدة تستخدم تدفق المياه عوضا عن الخيوط لتصدر أصواتا تحمل رسالة لا تقبل التأويل بضرورة الحفاظ على هذا المصدر الهام للحياة. وسيقام الحفل في ساحة الوصل يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري.

