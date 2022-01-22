فرقة ألمانية شابة تغني للتنوع وحب الحياة في إكسبو

المصدر: البيان

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غنت فرقة شابة حديثة النشأة للتنوع وحب الحياة وللصداقة وللمشاعر الصادقة، في ثالث أيام عروضها الخاصة في الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي.



وقدمت فرقة الروك الألمانية جيلكس أغنيات صاخبة وأخرى هادئة في قاعة الفعاليات بجناح ألمانيا المميز في منطقة الاستدامة، وسط تفاعل رائع من الجمهور على أنغام الأورغ وقرع الطبول.



وقالت إيناس وهي المغنية الرئيسية للفرقة التي تضم أيضا عازفين اثنين فقط إن هذه هي أولى الحفلات الحية التي تقدمها جيلكس. وأضافت إيناس المولودة لأب تونسي وأم ألمانية إن الفرقة تستعد لتسجيل أول ألبوماتها في وقت لاحق هذا العام.



وبدأت الفرقة الثلاثية التي تأسست في أغسطس الماضي فقط عروضها في الجناح الألماني يوم الأربعاء الماضي، وينتظر أن تستمر حتى يوم الأحد 23 يناير الجاري.