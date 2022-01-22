بطلات التعليم وأرض العجائب.. فعاليات مبهرة تنتظر زوار إكسبو حتى 24 يناير

المصدر: البيان

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تنتظر زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدولية والبرامج الثقافية والفنية والترفيهية المبهرة خلال الفترة من 22 ولغاية 24 يناير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لسنغافورة

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الأخير من أسبوع الأهداف العالمية:



حوار الثقافات: كلما اتسعت الرؤية قلّت العبارات

-كيف يمكن للثقافة أن تفسّر مفهوم الأهداف العالمية لمواطني العالم المحتشدين في إكسبو؟ ندعو بعضا من ممارسي الثقافة وممتهنيها لتحدي المحادثة بشكل جذري، وإطلاق العنان للتفسيرات الفنية لهذه الأهداف الملهمة

-15:00 – 15:20، منصة الشمس



فعاليات أخرى



سلسلة الاستثناءات

- "نور في وسط العتمة" القصة الشخصية لمارتا بوريل

- تركز هذه الفعالية على التحديات التعليمية على المستوى العالمي وتسلط الضوء على المناصرين الشباب وقادة المستقبل في زودِّهم عن سياسات التعليم الخارجة عن المألوف، وتهدف إلى التركيز على أهمية جودة التعليم وتمكين المرأة

-15:00 – 17:00، جناح المرأة



سباق إكسبو – النسخة الثانية

-لديك فرصة أخرى لتكون جزءا من أكثر السباقات شهرة لهذا العام!

-دعوة للانضمام إلينا وتجربة المسار الآسر الذي يمر عبر العديد من أجنحة المشاركين الدوليين، والاستمتاع بالعمارة الباهرة التي تتزين بها أجنحة موضوعات إكسبو في مناطق الاستدامة والتنقل والفرص، وبالطبع تلك البقعة الساحرة من الموقع، ساحة الوصل.

-يبدأ سباق 10 كم: 7:00، ويبدأ سباق 5 كم: 7:30، فيما يبدأ سباق 3 كم: 8:00

-نقطة تجمع وسائل الإعلام لتسجيل بداية السباق: جناح قطر، 6:30

-موقع خط النهاية: شارع اليوبيل



ماريا مورينو "آي دانس"

أبهرت راقصة الفلامنكو الرائعة "ماريا" جماهير الحفلات الموسيقية والمهرجانات في أرجاء إسبانيا، وحازت العديد من الجوائز طوال مسيرتها المهنية. ويتألف هذا العرض من مقطوعات تعكس طابعها الشخصي كفنانة وإنسان.

-16:00 – 17:15، مسرح دبي ميلينيوم



مهرجان موسيقى "هيت"

عقب النجاح الساحق الذي حققه مهرجان هيت الموسيقي 2020، يفخر إكسبو باستضافة النسخة الثانية من المهرجان الأشهر في العالم للموسيقى جنوب الهند

-17:00 – 00:00، منصة اليوبيل



23 يناير



اليوم الوطني للوكسمبورغ

-10:15، ساحة الوصل



المعرض الدولي للطوابع – الإمارات 2022

-يُظهِر هذا المعرض إمارة دبي كمركزا لتواصل العقول وصُنع المستقبل

- 10:00 – 16:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1B، الغرف 4، 5، و 7، 8 جنوب



الحوار: بروز اللغة والثقافة العربية في المكسيك اليوم: تراث الألفية

-تمثل هذه المناظرة حوارا عن الخطوط التواصلية التي وحّدت هذه الثقافات منذ بدايتها.

- 19:00 – 21:00، مدرج تيرّا



صوت الشباب – أرض العجائب | نيوزيلندا

-يحتفي هذا الإنتاج، الذي أخرجته شخصيا باريس جويبيل، بالتنوع والشباب عبر الغناء والرقص والدراما والكلمات المنطوقة، وستختار باريس 30 فتى يافعا من نيوزيلندا لينضم إليهم على خشبة المسرح نخبة مختارة من الفنانين ذوي الخبرة.

- 23 – 26 يناير، 18:30 – 19:30، مسرح دبي ميلينيوم



سبع صور حية من الأدب الجورجي | جورجيا

-سيكون الزوار على موعد مع عرض مسرحي مستوحى من الأدب الجورجي، يؤكد من خلال الأداء الراقي والمخصص، على جمالية النص الذي يركز على أهم حقب الأدب والتاريخ الثقافي لجورجيا، من الخرافة إلى الريادة الجورجية.

- 2130 – 22:30، مسرح دبي ميلينيوم



حفلة جاسم محمد

-جاسم محمد، الفنان والمطرب الإماراتي يقدم عرضا حيا مباشر في إكسبو 2020 دبي

- 21:30 – 23:00، منصة اليوبيل



24 يناير



اليوم الوطني لكمبوديا

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الدولي للتعليم

-استعراض أبرز التحولات التي ينبغي تعزيزها لتوفير الحق الأساسي لكل فرد في التعليم، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولا وسلما

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



المجلس العالمي للجيل القادم

-مدرسة لأطفالي: ملاحظات وانطباعات معلمي وأولياء أمور طلاب المستقبل

-فعالية تبحث أنواع المدارس التي قد يرغب شباب اليوم في بنائها للأطفال والطلاب الذين سيربّون ويدرّسون مستقبلا

-10:00-13:00، جناح البرتغال



بطلات التعليم:

-الاحتفال برائدات تغيير القطاع التعليمي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً

-جلسة مشتركة مع جناح فرنسا بمشاركة مجموعة من رائدات التعليم، تسلط الضوء على كيفية وصولهن إلى مناصبهن ومصدر إلهامهن، وتستعرض الجيل المقبل من صانعي التغيير في المجال التعليمي

-10:30-13:30، جناح المرأة



جمعية أوروكشيغ الوطنية للتراث الشعبي للأطفال والشباب | هنغاريا

-تنظم جمعية أوروكشيغ مسابقات رقص فردية في مختلف أنحاء هنغاريا كل عام، و"مهرجان الرقص الفردي الوطني للراقصين الشعبيين الصغار" كل عامين. وتستعرض هذه الفعالية الرقص الفردي بأفضل صوره

-15:30-16:30، مسرح دبي ميلينيوم



أوركسترا الجاز الوطنية: "أول ذات جاز" | إيطاليا

-تأخذنا هذه الأوركسترا عبر تاريخ الموسيقى الإيطالية، من فترة ما بعد الحرب حتى يومنا هذا، حيث تعزف الموسيقى التصويرية الشهيرة التي ألفها بعض أعظم الملحنين للأفلام في إيطاليا – بأسلوب مثالي يعتمد على موسيقى الجاز!

-21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



دي جي فات سام

-مزيج من أصوات الحنين من ثقافات موسيقية متنوعة يقدمه أفضل منسقي الأغاني في دبي، بمن فيهم دي جيه فات سام

-21:00-23:00، منصة اليوبيل

