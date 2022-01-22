دي جي خالد ممدوح.. نغمات ساحرة من الديب الهاوس والجاز والفانك

المصدر: البيان

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عبر مجموعة نابضة من الأغاني التي تمزج بين إيقاعات موسيقى الهاوس التقليدية مع الألحان والنغمات المستوحاة من موسيقى الجاز والفانك، أطل المنسق الموسيقي "دي جي" خالد ممدوح على زوار إكسبو 2020 دبي، أمس الجمعة، حيث استمتع الحضور بحفل فني أدهش الجميع.



وشهد الحفل الذي قدمه الدي جي خالد ممدوح على مسرح اليوبيل، حضورا لافتا لعشاق موسيقى الديب هاوس الذين استمتعوا بالريمكسات التي تدمج بين المقاطع الموسيقية لأغاني باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية في مزيج فريد ومتناغم.



ويعتبر هذا الحفل هو التعاون الثاني لخالد ممدوح مع إكسبو 2020 دبي، حيث سبق وأن أقام حفلا ليلة رأس السنة بمشاركة 11 من منسقي الأغاني، استقبل معهم الجمهور معهم العام الجديد في أجواء استثنائية.