موسيقى الأسلاف.. "أم الغيث" صوت الصحراء المغربية في إكسبو

المصدر: البيان

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بموسيقى البلوز الممزوجة بصوت الأسلاف، والتي تمثل ثقافة المناطق الجنوبية في المغرب، أبهرت الفنانة المغربية أم الغيث، المشهورة بـ "أوم"، وفرقة آمنات عيشاته، زوار إكسبو 2020 دبي، خلال حفل فني على مسرح دبي ميلينيوم في موقع الحدث الدولي الكبير.

وبحسها الرفيع، وأدائها الرصين، أطربت فرقة آمنات عيشاته الحضور بمجموعة من الأغاني الفلكلورية، مزجت فيها بين الفن الأصيل والعصري مع حرصها على نشر التراث الحساني من خلال كلمات أغانيها ولباسها التقليدي.

واستطاعت "أوم" تمثيل الثقافة الغنية للصحراء المغربية من خلال بصمتها الخاصة، ووضع لمساتها على المزيج الموسيقي الذي قدمته، والذي يجمع بين الموسيقى العربية وتراث الصحراء المغربية مع الموسيقى الغربية التي تتجلى بإيقاعات "السول" الأمريكية، والموسيقى الرقمية، مع حرصها على إدخال الإيقاعات الإفريقية.