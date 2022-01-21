530000 زائر لجناح كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

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قال المكتب الإقليمي لهيئة السياحة الكورية بدبي إن جناحه في معرض إكسبو 2020 دبي قد استقطب 530000 زائر على مدى ثلاثة شهور مضت. جاء هذا خلال إقامة الهيئة لحفل ضخم تحت عنوان في فندق «بلازو فيرساتشي» بدبي تزامناً مع إعلان كوريا الجنوبية إعادة انطلاق قطاع السياحة والسفر فيها واستعدادها لفتح أبوابها من جديد للسياح الدوليين على مراحل تدريجية.



افتتاح



وافتتح الحفل الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الكورية «يونغ-بي-آن» الذي يزور البلاد برفقة وفد كوري رفيع المستوى في مستهل زيارته لعدد من دول الخليج العربي. وتضمن الحفل مجموعة من العروض الفنية الضخمة كعرض الرسامين المحترفين، وعرض الموسيقى الكورية الذي دمجت فيه أدوات العزف الكورية التقليدية بالأدوات الموسيقية الحديثة، إلى جانب العرض الفني بالرمال، الذي سلّط الضوء على شعار السياحة الكوري الأحدث «السفر إلى كوريا، ينطلق من جديد!».



ومنذ تأسيسها لمكتبها الفرعي بدبي في العام 2004، حرصت هيئة السياحة الكورية على تسويق جمهورية كوريا الجنوبية كوجهة سياحية ريادية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت بتنظيم العديد من المعارض السياحية الترفيهية والعلاجية وسياحة الحوافز والمؤتمرات، إلى جانب الحملات الترويجية، والرحلات التعريفية لوكالات السفر المحلية والجهات الإعلامية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها لخلق فرص تفاعلية مع صناع القرار في قطاع السياحة والسفر في المنطقة.



تقدم



وحققت كوريا الجنوبية تقدماً قوياً في جعل البلاد أكثر ملاءمة للسياح العرب، حيث كرست هيئة السياحة الكورية جهودها لتطبيق المبادئ والتوجيهات التي تمتثل لعادات السياح العرب وتفضيلاتهم في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب توفير غرف للصلاة والعبادة للسياح المسلمين في المناطق السياحية الرئيسية والمطارات ومراكز التسوق الكبرى.



واستقبلت كوريا الجنوبية 13226 سائحاً إماراتياً في العام 2019 من أصل 35054 سائحاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.



ولدى كوريا الجنوبية قاعدة جماهيرية ضخمة في منطقة الخليج العربي، وهي في نمو مستمر بوتيرة سريعة للغاية. لذا، قامت هيئة السياحة الكورية بتعيين ما مجموعه 30 من الداعمين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا باسم «Hwarang»، وهي فكرة تستهدف النخبة الشبابية. وتتمثل مهمة Hwarangs الجديدة في إظهار حبهم ودعمهم للجوانب الكورية المختلفة مثل السياحة والكيبوب والطعام الكوري والجمال الكوري والأحداث الكورية من خلال وسائل تقليدية وعبر الإنترنت.