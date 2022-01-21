10 آلاف مشارك في سباق إكسبو للجري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدر سباق الجري المشهد في «إكسبو 2020 دبي»، حيث من المتوقع أن يتخطى عدد المشاركين حاجز الـ10 آلاف عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية.



وسيخوض المتسابقون تجربة فريدة من نوعها بالجري داخل أروقة «إكسبو 2020 دبي»، وحول الأجنحة والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، وستتاح الفرصة لجميع المتسابقين الاستمرار بالتواجد طوال اليوم بالمجان في مقر إكسبو، حيث سيحصل كل مشارك على 3 تذاكر مجانية، سيتسلمها عند بوابة الدخول وبإمكانه إهداء تذكرتين لمرافقين اثنين، وسيستفيد المتسابقون من تخفيضات تتراوح بين 15 و20% من بين عدة مطاعم في إكسبو دبي مثل مطعم المأكولات الأفريقية ومطعم ملبورن بالجناح الأسترالي ومقهى كانفاس وغيرها.



3 سباقات



ويتوزع المشاركون بين 3 سباقات تتضمن 3 كلم و5 كلم أو 10 كلم، وتنطلق جميعها وتنتهي في حديقة المهرجان بمنطقة التنقل، وتمرّ كافة المسارات عبر العديد من الأجنحة في مناطق الفرص والاستدامة والتنقل وأبرز معالم «إكسبو 2020 دبي» وفي مقدمتها ساحة الوصل المعلم الرئيسي في موقع إكسبو 2020 دبي، التي تستضيف أبرز الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وجناح الإمارات أضخم جناح في إكسبو 2020، وحديقة «اليوبيل» وجناح الاستدامة «تيرّا».



كما تمر جميع مسارات السباق بجانب مركز دبي للمعارض الذي يعد بدوره أحد المعالم البارزة في «إكسبو 2020 دبي» وهو بمساحة عرض مرنة تمتد على 45000 متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات.



افتتاح



وتفتح قرية السباق أبوابها في حديقة المهرجان الساعة 5:30 صباحاً، وتجمع المشاركون في سباق 10 كلم على الساعة 6:30 صباحاً، فيما تعطى شارة انطلاق السباق في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وينطلق سباق 5 كلم في الساعة 8:00 صباحاً، و سباق مسافة 3 كلم في الساعة 8:30.



وتتوافر خيارات عدة للمشاركين من أجل الوصول إلى قرية السباق في إكسبو 2020، باستخدام مترو دبي الذي سيبدأ العمل انطلاقاً من الساعة 5 صباحاً لتسهيل وصول المشاركين إلى «إكسبو 2020 دبي» أو عن طريق «تاكسي دبي» أو السيارات الخاصة.



إرشادات



ودعت اللجنة المنظمة أصحاب السيارات الخاصة إلى اتباع اللافتات المؤدية إلى مقر «إكسبو 2020 دبي» وبعد ذلك الاتجاه إلى مواقف السيارات بمنطقة التنقل، التي تقع على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن بوابة الدخول الرئيسية لمنطقة التنقل أو بإمكانهم استخدام الحافلات المجانية التي تنطلق رحلاتها في الساعة السادسة صباحاً.



وتم توزيع المشاركين حسب فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كلم ضمن أربع فئات عمرية هي: تحت 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عاماً فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كلم ست فئات هي: تحت 19عاماً، و19 – 29، و30 – 39، و40 – 49، و50 – 59، و60 فما فوق.



وسيتجمع المتسابقون في قرية السباق قبل استدعائهم للانطلاق، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة في جميع الأوقات إلى غاية بدء السباق، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد على الأقل.



أفواج



وسينطلق المشاركون عبر أفواج يتكون الفوج الواحد من 500 متسابق في وقت واحد على فترات زمنية فاصلة تقدر بدقيقة واحدة، وبعد إنهاء السباق يتسلم كل مشارك ميدالية المشاركة التي تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي»، كما سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في السباقات الثلاثة.



وسيتم احتساب زمن كل متسابق من خلال شريحة تم تسليمها مع حقيبة السباق، والتي ستقوم بحساب الزمن من وقت عبور خط البداية حتى تجاوز المتسابق لخط النهاية.