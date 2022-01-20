عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إستونيا في مقر إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إيفا ماريا ليميتس وزيرة خارجية جمهورية إستونيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وإستونيا ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض سموه ومعالي إيفا ماريا ليميتس مشاركة جمهورية إستونيا في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي إيفا ماريا ليميتس مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبها أعربت معالي إيفا ماريا ليميتس عن تطلع بلادها إلى تطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في عدة قطاعات مشيدة بالنجاح الكبير للدولة في تنظيم إكسبو 2020 دبي.

كما تقدمت معاليها خلال اللقاء بخالص التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.