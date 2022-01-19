الإمارات والسويد.. تعاون في التنقل الأخضر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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بحث توماس أنورث، وزير البنية التحتية لدولة السويد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات السلامة المرورية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في الجناح السويدي في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ولينارت كيلاندر لارسون سفيرة السويد لدى الدولة، والعقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والنقيب الدكتور عبدالله أحمد الشيخ رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، وعدد من الدبلوماسيين.



وناقش اللقاء أحدث التقنيات لتأمين الطرق وتقليل الوفيات جراء الحوادث المرورية وسبل تطوير الحلول التقنية والذكية بما يسهم في خفض الحوادث على الطرقات.



وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع دولة السويد، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللقاء ركز على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق والتنقل الأخضر والابتكار.



وعقب اللقاء، اصطحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، توماس أنورث والوفد المرافق له إلى مركز الشرطة الذكي SPS المقام في «إكسبو 2020 دبي».



واستمع أنورث والوفد المرافق له إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS، وكذلك 3 مراكز من نوع «ووك إن» في «إكسبو 2020 دبي» لكافة المتعاملين وزوار الحدث العالمي بطريقة ذكية ودون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، إذ يقدم المركز 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.



وفي ختام الزيارة، تقدم توماس أنورث بالشكر إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، مشيداً بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات المرورية والجنائية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطويع التقنيات وتسخيرها في برامجها لتحقيق السلامة المرورية على الطرقات، ومنع الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع.



وقدم معالي القائد العام لشرطة دبي درعاً تذكارية لتوماس أنورث.