«بن أند بن» تعد جمهور إكسبو بأغنية جديدة

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي



يترقب جمهور إكسبو 2020 دبي حفلاً تؤديه فرقة «بن أند بن» الفلبينية وتقدم خلاله أغنيتها الجديدة بعنوان «كوميتس» للمرة الأولى. ولفت موقع «سي إن إن» من الفلبين أن الفرقة الشهيرة كشفت عبر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن حفلها المباشر المنتظر في 27 من الشهر الجاري على أن يتم بث الحفل مباشرة عبر موقع «فيسبوك». وغردت الفرقة عبر موقع تويتر مرفقةً صورتها مع موعد العرض والإعلان عن العمل المنتظر. كما أعربت عن أملها بأن تتمكن من عقد لقاء مع جماهير المعجبين في دبي. ويضاف حضور الفرقة إلى عدد من فناني كوريا الجنوبية مثل «بساي» و«ستراي كيدز» الذين أحيوا حفلات من على منبر إكسبو 2020 دبي استقطبت جمهوراً واسعاً من المعجبين.



وسيكون أبناء الفلبين المتواجدين في الإمارات على موعد مع أشهر فرق بلادهم المؤلفة من تسعة أفراد. وكانت «بن أند بن» قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو قصيراً عبر «تيك توك» برز فيه باولو بنجامين. من جهته موقع «نيويورك فولك» لفت إلى أن الفريق الغنائي منهمك الآن بتحضيرات السفر إلى الحدث العالمي.



عرفت الفرقة التي تأسست عام 2015 بإصدار أغنيات حققت شهرةً واسعة جماهيرياً، أما بين عامي 2020 و2021 فاحتلت أعلى المراتب على «سبوتيفاي» بوصفها الفرقة الأكثر بثاً للأغنيات. ونالت الفرقة عدداً من الجوائز المهمة.