قيرغيزستان.. سياحة المغامرات والرحلات البرية

المصدر: البيان،وام

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يقدم جناح قيرغيزستان معرض إكسبو 2020 دبي، تجربة غنية للزائر للتعرف على المسارات الجديدة التي تتبناها الجمهورية القيرغيزية لبناء المستقبل، ويعرض الخدمات السياحية الجديدة التي تقدمها قيرغيزستان في مجالات السياحة الصحية وسياحة المغامرات والرحلات البرية والرياضية.

وزار معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، جناح جمهورية قيرغيزستان في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة الفرص ويستعرض التراث الثقافي والحضاري والتاريخي لقيرغيزستان ويسلط الضوء على التطور اللافت الذي حققته في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري أن معرض إكسبو 2020 دبي يواصل دوره كمنصة تجمع العالم تحت مظلة واحدة على أرض الإمارات ليتواصل ويبدع ويبني الشراكات ويصنع المستقبل، حيث قدم نموذجاً متفرداً في تمكين التعاون الدولي والانفتاح والتقريب بين الثقافات والشعوب وتطوير قنوات جديدة ومستدامة للتعاون بين دول العالم، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، لبناء مرحلة جديدة من الشراكة في مجالات العمل الاقتصادي والتجارة والاستثمار والسياحة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل.

ويعرض جناح قيرغيزستان إمكانات الدولة الاقتصادية المتنامية والنهج الذي تتبعه قيرغيزستان اليوم للاستفادة من الابتكار والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات كمحرك للتطوير، وجهودها في تنمية وترويج قطاعاتها الحيوية مثل الزراعة والسياحة والطاقة.

واطلع معالي وزير الاقتصاد على ملامح التطور والنمو الاقتصادي الذي يجسده الجناح القيرغيزي والفرص التي يقدمها للشراكة مع العالم من خلال إكسبو 2020 دبي، والمقومات السياحية الفريدة لقيرغيزستان وطبيعتها المتنوعة التي يعرضها الجناح القيرغيزي، وكذلك الخدمات السياحية الجديدة التي تقدمها قيرغيزستان في مجالات السياحة الصحية وسياحة المغامرات والرحلات البرية والرياضية، كما اطلع على المعالم التي تعبر عن تاريخ الشعب القيرغيزي وتقاليده وتراثه الثقافي، وفي مقدمتها خيمة "اليورت" التي تمثل رمزاً لتراث قيرغيزستان والحياة البدوية لشعبها الصديق.

وتعد قيرغيزستان من الوجهات الاقتصادية الشريكة لدولة الإمارات في منطقة وسط آسيا، وقد أطلق البلدان في عام 2019 أول لجنة اقتصادية مشتركة وضعت برنامجاً للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في 13 قطاعاً حيوياً منها التجارة والاستثمار والخدمات المالية والصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطيران المدني والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة.

ويواصل البلدان جهودهما لتطوير الروابط الاقتصادية بينهما إلى مستوى جديد خلال المرحلة المقبلة. وقد استضاف جناح قيرغيزستان في إكسبو 2020 دبي في ديسمبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني القيرغيزي، ملتقى الأعمال الإماراتي القيرغيزي الذي أثمر عن مزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتم خلاله توقيع اتفاقيات وعقود تجارية بين الجانبين بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.7 مليار درهم في العديد من الأنشطة، ولا سيما تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية.