إكسبو يروج لكأس العالم للأندية بالمسابقات الرياضية

المصدر: البيان

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في إطار الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2022، التي تحتضنها العاصمة أبوظبي في الفترة ما بين 3 إلى 12 فبراير المقبل، للمرة الخامسة على التوالي، دشن إكسبو 2020 دبي حملة ترويجية تهدف لإشراك الزوار في مجموعة من المسابقات والتحديات الرياضية الشيقة، بهدف تحفيزهم على حضور فعاليات البطولة القادمة، والاستمتاع بمشاهدة وتشجيع أنديتهم المحببة.



وترتكز الفعالية في مجملها على الترفيه والتسابق للفوز بمجموعة من التحديات ذات الصلة بكرة القدم، تمر عبر 6 مراحل، يتوج بعدها 3 من الفائزين الذين جمعوا أعلى معدل من النقاط في ختام اليوم.



وتقام جميع الألعاب باستعمال كرات قدم مختلفة الأحجام تتنوع بين الكبيرة والصغيرة، حيث يبدأ مسار اللعبة بتسجيل المتسابق، باتباع خطوات بسيطة، وذلك بتدوين بياناته بواسطة الهاتف الذكي.



ومن ثم تسجل النتائج التي يحرزها المتسابق تلقائياً في حسابه وتعلن عبر لوحة المتصدرين، وبعد انتهاء جميع المراحل، يتم اختيار 3 فائزين ممن حصلوا على أعلى مجموع من النقاط، لمنحهم جوائز رمزية.



تهدف الفعالية، إلى استقطاب ليس فقط محبي رياضة كرة القدم، بل جميع زوار إكسبو من كافة الأعمار، للاستمتاع بالتشويق الذي تتضمنه هذه المسابقات الرياضية. كما سيكون بإمكان زوار جناح أرينا للرياضة، التقاط الصور مع نسخة مميزة من كأس العالم للأندية تتواجد حاليا في إكسبو 2020 دبي.



وتم تحديد ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة وملعب آل نهيان بنادي الوحدة، لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها 7 أندية وهي تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة، بطل النسخة الماضية من الدوري الإماراتي ومستضيف الدورة القادمة، ومونتيري المكسيكي، بطل أبطال الكونكاف، وبالميراس، بطل كوبا ليبراتادوريس وإيه إس بيراي، بطل تاهيتي بديلاً لأوكلاند سيتي النيوزيلندي.