مالطا حيث يجب أن تكون.. أجندة اليوم في إكسبو حافلة بالأنشطة.. ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الدولية والثقافية والفنية والترفيهية الممتعة، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية مالطا

-10:15، ساحة الوصل



العرض الفني المتنوع: "مالطا ... حيث يجب أن تكون"

-15:45-16:30، ساحة الوصل



اختبروا ثقافة مالطا وألوانها ومناظرها الطبيعية الساحرة من خلال عرض الإسقاط الضوئي

-18:25-18:40، ساحة الوصل



عرض "فيرساتيل براس" الموسيقي

-19:00-20:00، منصة الشمس، منطقة الفرص



اليوم الخامس من أسبوع الأهداف العالمية:



ورشة العمل المشتركة: كرايثون رواية قصص الأهداف العالمية

-تجمع هذه الفعالية المبتكرين، وصناع التغيير معا، وتمنحكم الفرصة لاكتشاف الطرق التي يمكنكم من خلالها استغلال مواهبكم الإبداعية لدعم وإلهام وتنفيذ الأهداف العالمية

-12:30-17:00، مركز تواصل الأعمال



سلسلة التأثير من إكسبو: مساعدة النساء على الازدهار

-انضموا لهذه الجلسة النقاشية التي تلقي الضوء على الحلول المبتكرة التي تساعد على تحسين حالة النساء العاملات ورائدات الأعمال، وإتاحة الفرص لهن للازدهار

تضم قائمة المتحدثين كلا من:

-كلاوديا إسبارزا، مؤسس ناناز آند آماز، من البيرو

-شيخ سيف الراشد، مؤسس "آبون للرفاهية، من بنغلاديش

-أفضال حبيب، مؤسس كيدوجو، من كينيا

-كيزو ماتاشين-ماريت، رئيسة قسم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإنابة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

-للتسجيل، يرجى الضغط هنا

-16:00-16:45، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



فعاليات أخرى:



مهرجان الفلامنكو

-سيُحضر جناح أسبانيا أفضل عروض الفلامنكو إلى إكسبو 2020 دبي، عبر سلسلة من الفعاليات والعروض الفنية التي ستجمع معا مجموعة من أشهر الأسماء مثل إدواردو سانتياغو، ماريا مورينو، ماريا تيريموتو وميرسيدس روز

-18:00-18:30، جناح إسبانيا



الحفل الموسيقي الحي لفرقة "جي آي إل إكس"

-تأسست هذه الفرقة المكونة من ثلاثي البوب الأكثر نجاحا في مدينة مانهايم الألمانية عام 2021، وتشتهر الفرقة بالتناغم بين الأصوات القوية والديناميكة لأعضائها وبين الآلات الموسيقية المصاحبة لأدائهم الغنائي

-19-23 يناير، 20:00-21:00، و 21:30-22:30، جناح ألمانيا